Зеленский во время визита в США подпишет три двусторонних документа о сотрудничестве – ОПУ

Собеседники обсудили завершение проработки трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектам в сфере исследований и сотрудничеству в космической отрасли.
"Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита главы Украинского государства в Вашингтон. Стороны также обсудили практические вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности предоставление Соединенными Штатами помощи в развитии украинских оборонных способностей, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины", – отметили в ОПУ.
По информации пресс-службы, стороны также обсудили оборонные реформы в Украине и уделили внимание разграничению полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, оптимизации органов военного управления.
21 июля в Белом доме сообщали, что "президент Джо Байден с нетерпением ждет возможности" принять Зеленского в Вашингтоне 30 августа. В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября.
Зеленский, отреагировав на заявление Белого дома, заявил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с Байденом.
На ее повестке дня – вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии РФ против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Киевом и Вашингтоном, рассказали в Офисе президента Украины (ОПУ).
Кроме того, Байден и Зеленский продолжат обсуждение проекта "Северный поток – 2" как "вызова безопасности для нашей страны и региона", подчеркнули в ОПУ.