Зеленский во время визита в США подпишет три двусторонних документа о сотрудничестве – ОПУ

Планируется, что Зеленский во время визита в США подпишет по оборонному партнерству, проектам в сфере исследований и сотрудничеству в космической отрасли Фото: president.gov.ua

Собеседники обсудили завершение проработки трех двусторонних документов по оборонному партнерству, проектам в сфере исследований и сотрудничеству в космической отрасли.

"Американская сторона выразила готовность обеспечить подписание указанных документов в рамках визита главы Украинского государства в Вашингтон. Стороны также обсудили практические вопросы двустороннего военного сотрудничества, в частности предоставление Соединенными Штатами помощи в развитии украинских оборонных способностей, реформировании ВСУ и оборонно-промышленного комплекса Украины", – отметили в ОПУ.

По информации пресс-службы, стороны также обсудили оборонные реформы в Украине и уделили внимание разграничению полномочий между Министерством обороны и Генеральным штабом ВСУ, оптимизации органов военного управления.