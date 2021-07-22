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В Конгрессе США призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Вашингтон

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30 августа Конгресс США будет на каникулах
30 августа Конгресс США будет на каникулах
Фото: EPA

В Конгрессе Соединенных Штатов обратились к главе Белого дома Джо Байдена с просьбой изменить дату визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Об этом "Голосу Америки" рассказала сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур.

21 июля в Белом доме сообщали, что "президент Байден с нетерпением ждет возможности" принять Зеленского в Вашингтоне 30 августа. В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября.

"Мы направили письма президенту Джо Байдену, призывая, чтобы эту дату изменили. Надеюсь, президент рассмотрит это... Изменить дату не так сложно – и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом”, – сказала Каптур.

Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал в Twitter сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

"Белый дом перенес визит с июля на период каникул в августе. Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе выступают против капитуляции Байдена перед [президентом РФ Владимиром] Путиным по проекту "Северный поток – 2", – написал Круз 21 июля.

Зеленский, отреагировав на заявление Белого дома, заявил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с Байденом.

На ее повестке дня – вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии РФ против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Киевом и Вашингтоном, рассказали в Офисе президента Украины (ОПУ).

Кроме того, Байден и Зеленский продолжат обсуждение проекта "Северный поток – 2" как "вызова безопасности для нашей страны и региона", подчеркнули в ОПУ.

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон этим летом. Зеленский писал, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что обсуждается дата в конце июля.

17 июля СМИ со ссылкой на источники писали, что США предлагают перенести дату визита на август, и украинская сторона недовольна этим.  

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Теги: США, Украина, Джо Байден, Конгресс США, Вашингтон, призыв, Белый дом, Владимир Зеленский, каникулы, Тед Круз, президент, сенатор, визит, Марси Каптур, встреча
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