В Конгрессе США призвали Байдена изменить дату визита Зеленского в Вашингтон

21 июля в Белом доме сообщали, что "президент Байден с нетерпением ждет возможности" принять Зеленского в Вашингтоне 30 августа. В это время Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября.

"Мы направили письма президенту Джо Байдену, призывая, чтобы эту дату изменили. Надеюсь, президент рассмотрит это... Изменить дату не так сложно – и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом”, – сказала Каптур.

Выбранную дату визита Зеленского в США раскритиковал в Twitter сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

"Белый дом перенес визит с июля на период каникул в августе. Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе выступают против капитуляции Байдена перед [президентом РФ Владимиром] Путиным по проекту "Северный поток – 2", – написал Круз 21 июля.

The White House pushed the visit from July to the August recess.



President Zelensky won't be able to engage members of Congress, who on a bipartisan basis oppose Biden's surrender to Putin on Nord Stream 2.



Probably just a coincidence. https://t.co/jRsEj2Auiu — Ted Cruz (@tedcruz) July 21, 2021

Зеленский, отреагировав на заявление Белого дома, заявил, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с Байденом.

На ее повестке дня – вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии РФ против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Киевом и Вашингтоном, рассказали в Офисе президента Украины (ОПУ).

Кроме того, Байден и Зеленский продолжат обсуждение проекта "Северный поток – 2" как "вызова безопасности для нашей страны и региона", подчеркнули в ОПУ.