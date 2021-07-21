В Офисе президента рассказали о темах встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне

Зеленский (на фото) обсудит с Байденом вопросы безопасности, отметили в ОПУ Фото: president.gov.ua

На повестке дня встречи Байдена и Зеленского – вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии РФ против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Киевом и Вашингтоном.

Кроме того, стороны продолжат обсуждение проекта "Северный поток – 2" как "вызова безопасности для нашей страны и региона".

"Ожидаем конкретных договоренностей по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации", – говорится в сообщении.

В ОПУ анонсировали визит в Вашингтон главы Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для обсуждения визита Зеленского в США.