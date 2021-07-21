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В Офисе президента рассказали о темах встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне

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Зеленский (на фото) обсудит с Байденом вопросы безопасности, отметили в ОПУ
Зеленский (на фото) обсудит с Байденом вопросы безопасности, отметили в ОПУ
Фото: president.gov.ua

Предстоящая встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 августа является "важным шагом по реализации договоренностей между президентами США и Украины", которые были достигнуты во время телефонного разговора лидеров двух государств 7 июня. Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента.

На повестке дня встречи Байдена и Зеленского – вопросы безопасности: противодействие длительной агрессии РФ против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности Украины и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Киевом и Вашингтоном.

Кроме того, стороны продолжат обсуждение проекта "Северный поток – 2" как "вызова безопасности для нашей страны и региона".

"Ожидаем конкретных договоренностей по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласования амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации", – говорится в сообщении.

В ОПУ анонсировали визит в Вашингтон главы Офиса президента Андрея Ермака и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для обсуждения визита Зеленского в США.

Контекст:

7 июня Зеленский и Байден провели второй телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон этим летом. Зеленский писал, что ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США. Кулеба говорил, что обсуждается дата в конце июля.

17 июля СМИ со ссылкой на источники писали, что США предлагают перенести дату визита на август, и украинская сторона недовольна этим.  

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

21 июля в Белом доме сообщили, что "президент Байден с нетерпением ждет возможности" принять Зеленского в Вашингтоне 30 августа. Президент Украины заявил, что ожидает "содержательной и плодотворной встречи" с Байденом.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Вашингтон, Белый дом, Владимир Зеленский, президент, визит, встреча
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