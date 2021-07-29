Верещук – Шевченко: Сложите мандат, а затем раздавайте всем советы

Ирина Верещук: Вы шли за спиной президента, имейте уважение к команде, которая вас привела в парламент Коллаж: Україна 24 / YouTube

Во время словесной перепалки Шевченко призвал "услышать русский народ", "убрать проявления национализма и внешнего управления" и пообещал на новых перевыборах привести во власть новых политиков.

В ответ Верещук предложила ему не ждать выборов, сложить мандат, пойти на выборы, выиграть их, а потом поучать власть.

"Вам как бывшему члену команды президента не надо ждать новых перевыборов. Вы должны сложить мандат. Вы шли за спиной президента, имейте уважение к команде, которая вас привела в парламент. Если вы уверены в том, что вы делаете, – пойдите на выборы, выиграйте их, а затем раздавайте всем советы", – заявила Верещук, обращаясь к Шевченко.