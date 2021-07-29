Верещук – Шевченко: Сложите мандат, а затем раздавайте всем советы

Во время словесной перепалки Шевченко призвал "услышать русский народ", "убрать проявления национализма и внешнего управления" и пообещал на новых перевыборах привести во власть новых политиков.
В ответ Верещук предложила ему не ждать выборов, сложить мандат, пойти на выборы, выиграть их, а потом поучать власть.
"Вам как бывшему члену команды президента не надо ждать новых перевыборов. Вы должны сложить мандат. Вы шли за спиной президента, имейте уважение к команде, которая вас привела в парламент. Если вы уверены в том, что вы делаете, – пойдите на выборы, выиграйте их, а затем раздавайте всем советы", – заявила Верещук, обращаясь к Шевченко.
Шевченко в августе 2020 года опубликовал в Facebook поздравление Александру Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси, несмотря на то, что Украина не признала эти результаты. Политик заявил, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко".
20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко. При этом украинский нардеп заявил, что "давно мечтал" познакомиться с Лукашенко, а "36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом". Во фракции "Слуга народа" подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.
23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.
24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Лишить депутатского мандата Шевченко нельзя в связи с тем, что избирался в парламент он в мажоритарном округе.