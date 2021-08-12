ГФС выявила структуры компании из России, которые нанесли убытки госбюджету Украины на более чем 1,3 млрд грн

Эти структуры находятся под специальными экономическими санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. По версии ГФС, они поставляли минеральные удобрения в Украину, выдавали недостоверные сведения в таможенные органы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Правоохранители провели санкционированные обыски в Киеве и изъяли документацию, наличные деньги в различной валюте в эквиваленте около 10 млн грн и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность, рассказали в ГФС.

Двум лицам, которых подозревают в причастности к организации схемы, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.