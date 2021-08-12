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ГФС выявила структуры компании из России, которые нанесли убытки госбюджету Украины на более чем 1,3 млрд грн

Правоохранители изъяли наличные в эквиваленте около 10 млн грн
Правоохранители изъяли наличные в эквиваленте около 10 млн грн
Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины (ГФС) выявили структуры российской компании, которые нанесли убытки госбюджету на сумму более чем 1,3 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Facebook 12 августа.

Эти структуры находятся под специальными экономическими санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. По версии ГФС, они поставляли минеральные удобрения в Украину, выдавали недостоверные сведения в таможенные органы и уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4584284091605545

Правоохранители провели санкционированные обыски в Киеве и изъяли документацию, наличные деньги в различной валюте в эквиваленте около 10 млн грн и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность, рассказали в ГФС.

Двум лицам, которых подозревают в причастности к организации схемы, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Теги: Россия, госбюджет, санкции, СНБО, ГФС, убытки, минеральные удобрения, обыски
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