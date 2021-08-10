Фабрику United Tobacco налоговики называют крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине – журналист

Иванов: Если вы такие законопослушные, откуда у вас "левые" линии по производству сигарет? Фото: depositphotos.com

"Вчера ночью испуганные обысками ГФС короли контрафактной "табачки" из Желтых Вод выложили в Facebook сообщение: "Работники желтоводской табачной фабрики травмированы и лишены работы etc". В связи с этим возникает вопрос: уважаемые, а почему вы не думали о судьбах этих людей, когда делали их сообщниками своих преступлений, заставляя производить контрафакт, клеить "левые" марки и прочее? Считаете ли вы, что соучастие в тяжелом преступлении – менее травматичный опыт, чем ответственность за него? Если вы такие законопослушные, откуда у вас "левые" линии по производству сигарет? [...] Вы реально поставили исторический рекорд в своей области – налоговики называют вас крупнейшим производителем контрафактных сигарет в Украине", – написал он.