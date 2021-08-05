Журналист Иванов: Фабрика в Желтых Водах сегодня закрывает около 70% потребностей внутреннего теневого рынка сигарет в Украине

Сергей Иванов: Я не знаю, кто у этих отморозков "крыша", но это должен быть кто-то ну очень влиятельный, ведь прикрыть такие масштабы можно только на высшем уровне Фото: Sergii Ivanov / Facebook

"Нелегальный бизнес, который вовремя "перекрышевали", нелегальным не считается. Просмотрел сюжет об изготовлении контрафактных табачных изделий в Желтых Водах. Объемы поддельной "подакцизки" впечатляют: только 35 тонн изъято СБУ, а сколько ушло в продажу – даже трудно представить. Местные налоговики, полиция и другие компетентные органы, конечно, в теме. Но самое интересное другое. Именно об этой фабрике три года назад сделали расследование журналисты программы "Схемы". Тогда в "крышевании" этого бизнеса обвиняли тогдашнее руководство государства. И, оказывается, все как работало тогда, работает и сейчас, даже наращивая обороты", – написал он.

Журналист убежден, что у этого бизнеса есть серьезные покровители.

"Говорил со знакомыми фискалами из "главка". Говорят, что эта фабрика в Желтых Водах сегодня закрывает около 70% потребностей внутреннего теневого рынка сигарет в Украине, а доля контрафакта в общей массе их продукции составляет около 90%. Я не знаю, кто у этих отморозков "крыша", но это должен быть кто-то ну очень влиятельный, ведь прикрыть такие масштабы можно только на высшем уровне", – заявил Иванов.