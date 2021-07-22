ГФС изъяла партию контрафактных сигарет почти на четверть миллиарда гривен

C начала года сотрудники ГФС изъяли около 18 млн пачек табачных изделий Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

Сотрудники ГФС обыскали складские и офисные помещения одного из субъектов предпринимательской деятельности, который занимается оптовой торговлей табачными изделиями. Они обнаружили и изъяли более 276 наименований табачных изделий известных марок.

Табачные изделия не имели документального подтверждения их происхождения и качества. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные товарно-материальные ценности.

Глава ГФС Вадим Мельник отметил, что с начала года сотрудники ГФС изъяли около 18 млн пачек табачных изделий.