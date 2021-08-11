Глава ГФС Мельник: Мы способны построить работу правоохранительной системы на основе комплексной аналитики и риск-ориентированной модели

В интервью "РБК-Украина" Мельник подчеркнул, что этот подход есть в концепции работы Бюро экономической безопасности, запуск которого намечен на конец сентября.

"ILP – это современная модель правоохранительной деятельности, которая призвана прогнозировать риски и влиять на действия и решения. Как для практика, для меня важнее всего, чтобы модель работы давала мне четкие ответы на два основных вопроса: что расследовать и как расследовать. ILP дает ответы на оба. [...] ILP ставит уголовный анализ в центр правоохранительной деятельности. Традиционно правоохранители работают, реагируете на инциденты уже произошли. ILP является альтернативой, что позволяет прогнозировать события и опережать, и делает это именно на основе комплексного анализа больших массивов данных. Мы вполне способны ответить на современные вызовы, адаптировать лучшие мировые практики в наших условиях, построить работу правоохранительной системы на основе комплексной аналитики и риск-ориентированной модели", – сказал Мельник.

Глава ГФС отметил, что именно эта модель положена в основу работы БЭБ соответствующим законом.

"По моему мнению, не просто можно, а необходимо применять системную аналитику в правоохранительной деятельности в сфере экономической безопасности страны, и закон о БЭБ предоставляет необходимый для этого инструментарий", – добавил глава ГФС.

"Как это будет работать на примере безопасности в экономической сфере? Главная задача будущего бюро – на стратегическом уровне определить наибольшие угрозы экономике государства. Оценить риски по степени опасности, способности им противостоять, выявить собственные слабые места. В итоге в БЭБ будут понимать куда именно направить основные ресурсы, быстро и точно будут планировать правоохранительные мероприятия для противодействия наибольшим рискам", – подчеркнул Мельник.

В законе о БЭБ заложено два концептуальных аспекта, отмечает глава ГФС.

"Во-первых, это аналитика, а затем следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (в законодательный или силовой способ). Во-вторых – это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС). Конечно, стратегический анализ не исключает аналитической работы на оперативном и тактическом уровнях. Наоборот, он существенно усовершенствует и облегчит эту работу", – резюмировал он.