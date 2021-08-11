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Глава ГФС Мельник: Мы способны построить работу правоохранительной системы на основе комплексной аналитики и риск-ориентированной модели

Мельник рассказал о внедрении аналитического подхода в работу правоохранительных органов
Мельник рассказал о внедрении аналитического подхода в работу правоохранительных органов
Фото: Вадим Мельник / Facebook

В Украине необходимо внедрять аналитический поход Intelligence Led Policing (ILP) в работу правоохранительных органов, убежден глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

В интервью "РБК-Украина" Мельник подчеркнул, что этот подход есть в концепции работы Бюро экономической безопасности, запуск которого намечен на конец сентября.

"ILP – это современная модель правоохранительной деятельности, которая призвана прогнозировать риски и влиять на действия и решения. Как для практика, для меня важнее всего, чтобы модель работы давала мне четкие ответы на два основных вопроса: что расследовать и как расследовать. ILP дает ответы на оба. [...] ILP ставит уголовный анализ в центр правоохранительной деятельности. Традиционно правоохранители работают, реагируете на инциденты уже произошли. ILP является альтернативой, что позволяет прогнозировать события и опережать, и делает это именно на основе комплексного анализа больших массивов данных. Мы вполне способны ответить на современные вызовы, адаптировать лучшие мировые практики в наших условиях, построить работу правоохранительной системы на основе комплексной аналитики и риск-ориентированной модели", – сказал Мельник.

Глава ГФС отметил, что именно эта модель положена в основу работы БЭБ соответствующим законом.

"По моему мнению, не просто можно, а необходимо применять системную аналитику в правоохранительной деятельности в сфере экономической безопасности страны, и закон о БЭБ предоставляет необходимый для этого инструментарий", – добавил глава ГФС.

"Как это будет работать на примере безопасности в экономической сфере? Главная задача будущего бюро – на стратегическом уровне определить наибольшие угрозы экономике государства. Оценить риски по степени опасности, способности им противостоять, выявить собственные слабые места. В итоге в БЭБ будут понимать куда именно направить основные ресурсы, быстро и точно будут планировать правоохранительные мероприятия для противодействия наибольшим рискам", – подчеркнул Мельник.

В законе о БЭБ заложено два концептуальных аспекта, отмечает глава ГФС. 

"Во-первых, это аналитика, а затем следственное действие. Аналитики будут давать рекомендации, как выявить нелегальный бизнес, его локацию, принципы работы и как его ликвидировать (в законодательный или силовой способ). Во-вторых – это уничтожение системных криминальных проявлений (центры минимизации, центры скруток по НДС). Конечно, стратегический анализ не исключает аналитической работы на оперативном и тактическом уровнях. Наоборот, он существенно усовершенствует и облегчит эту работу", – резюмировал он.

Контекст:

Мельник был назначен на должность руководителя Государственной фискальной службы в декабре 2020 года.

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

Запуск БЭБ должен состояться не позже 25 сентября.

Мельник принимает участие в конкурсе на должность главы БЭБ, он вошел в число 12 претендентов, которых допустили к следующему этапу. Всего на конкурс заявки подали 59 участников. 

Теги: ГФС, правоохранители, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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