Сотрудники ГФС обыскали "Киевзеленстрой" по делу об уклонении от уплаты налогов

"Киевзеленстрой" не выплатил НДС на сумму более 30 млн грн, утверждают в ГФС Фото: Державна фіскальна служба України / Facebook

Служба утверждает, что с 2019-го по 2020 год должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с работникам "Киевзеленстроя" заключали сделки с фиктивными субъектами хозяйственной деятельности и таким образом уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн.

За указанный период предприятия по заказу "Киевзеленстроя" выполнили работы по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве на сумму более 220 млн грн, указали в ГФС.

Во время обысков в офисных помещениях "Киевзеленстроя" и других обществ были найдены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы о проведенных работах по ремонту и реконструкции парков, а также тендерные документы.