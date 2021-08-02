Сотрудники ГФС обыскали "Киевзеленстрой" по делу об уклонении от уплаты налогов

Служба утверждает, что с 2019-го по 2020 год должностные лица нескольких обществ по предварительному сговору с работникам "Киевзеленстроя" заключали сделки с фиктивными субъектами хозяйственной деятельности и таким образом уклонились от уплаты НДС на сумму более 30 млн грн.
За указанный период предприятия по заказу "Киевзеленстроя" выполнили работы по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве на сумму более 220 млн грн, указали в ГФС.
Во время обысков в офисных помещениях "Киевзеленстроя" и других обществ были найдены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы о проведенных работах по ремонту и реконструкции парков, а также тендерные документы.
Киевская городская прокуратура 11 мая этого года также проводила обыски в помещениях "Киевзеленстроя" и в офисах подрядных предприятий по делу об уклонении от уплаты налогов. По информации следствия, ООО "Евротехнологии Групп", "Строймонтажсервис 1" и "Промстроймеханизация" в течение 2019–2020 годов по заказу "Киевзеленстроя" осуществляли работы по строительству и реконструкции парков отдыха "Наталка", "Совки", "Радуга", "Куреневский" и других.
Глава ГФС Вадим Мельник 22 июля этого года сообщал, что за первое полугодие 2021 года его ведомство обеспечило возмещение убытков по уголовным производствам на 864 млн грн, а в июле по одному из уголовных производств – на сумму 1,1 млрд грн.