Электронное тестирование прошли 12 кандидатов на должность главы Бюро экономической безопасности – Милованов

"Комиссия сегодня утвердила результаты тестирования на знание специального и общего законодательства, а также на вербально-аналитические блоки. Это было электронное тестирование, оно проводилось по стандартам государственной службы в НАГС (Национальном агентстве государственной службы), и в результате этого было допущено 12 человек к собеседованию", – сказал он.

Советник главы ОПУ отметил, что во время тестирования "были определенные технические сложности", но они на результат не повлияли. В частности, произошел технический сбой при загрузке вопросов в электронный кабинет кандидатов.

"Такое бывает в электронных системах. Это не под контролем комиссии, это комиссия делегировала другой организации, которая сертифицирована для проведения такого тестирования", – объяснил Милованов.

По его словам, на одного из кандидатов "было давление", когда тот заходил на тестирование: "его там обливали чем-то, его атаковали активисты-протестующие", – но он прошел дальше в конкурсе.

Милованов назвал фамилии тех, кто допущен к этапу собеседования: Гоп, Голод, Гречаная, Диденко, Дубина, Иваненко, Клименко, Ковальчук, Олейник, Осипчук, Сергиенко, Владимир Ткаченко.

Собеседование с кандидатами на должность главы БЭБ назначено на 13 августа, отметил Милованов.