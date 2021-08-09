ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Электронное тестирование прошли 12 кандидатов на должность главы Бюро экономической безопасности – Милованов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милованов рассказал о техническом сбое
Милованов рассказал о техническом сбое
Фото: Kyiv School of Economics / Facebook

9 августа конкурсная комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) провела электронное тестирование с 27 претендентами на должность. Об этом советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Тимофей Милованов сообщил в ходе онлайн-брифинга на YouTube-странице Кабинета Министров.

"Комиссия сегодня утвердила результаты тестирования на знание специального и общего законодательства, а также на вербально-аналитические блоки. Это было электронное тестирование, оно проводилось по стандартам государственной службы в НАГС (Национальном агентстве государственной службы), и в результате этого было допущено 12 человек к собеседованию", – сказал он.

Советник главы ОПУ отметил, что во время тестирования "были определенные технические сложности", но они на результат не повлияли. В частности, произошел технический сбой при загрузке вопросов в электронный кабинет кандидатов.

"Такое бывает в электронных системах. Это не под контролем комиссии, это комиссия делегировала другой организации, которая сертифицирована для проведения такого тестирования", – объяснил Милованов.

По его словам, на одного из кандидатов "было давление", когда тот заходил на тестирование: "его там обливали чем-то, его атаковали активисты-протестующие", – но он прошел дальше в конкурсе.

Милованов назвал фамилии тех, кто допущен к этапу собеседования: Гоп, Голод, Гречаная, Диденко, Дубина, Иваненко, Клименко, Ковальчук, Олейник, Осипчук, Сергиенко, Владимир Ткаченко.

Собеседование с кандидатами на должность главы БЭБ назначено на 13 августа, отметил Милованов.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Глава бюро будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

О подаче заявок на участие в конкурсе на пост главы БЭБ сообщали Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник. Всего на конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.

Теги: конкурс, советник, сбой, Тимофей Милованов, заседание, электронный кабинет, тестирование, Бюро экономической безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обалдеть, один папин, другой мамин". Monatik показал подросших сыновей
"Обалдеть, один – папин, другой – мамин". Monatik показал подросших сыновей
В Минкульте инициировали проверку после обвинений в сексуальных домогательствах звезды фильма "В бой идут одни старики" Талашко
В Минкульте инициировали проверку после обвинений в сексуальных домогательствах звезды фильма "В бой идут одни старики" Талашко
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться
"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться
"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте
"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте
"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы
"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы
Жена бизнесмена Ярославского показала отдых c мужем на яхте в Турции
Жена бизнесмена Ярославского показала отдых c мужем на яхте в Турции
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами
"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами
Белодед в бикини показала отпуск мечты на Мальдивах
Белодед в бикини показала отпуск мечты на Мальдивах
"Холодно, вкусно, просто". Эксперт рассказал, как приготовить фруктовый лед
"Холодно, вкусно, просто". Эксперт рассказал, как приготовить фруктовый лед
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS