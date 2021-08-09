Электронное тестирование прошли 12 кандидатов на должность главы Бюро экономической безопасности – Милованов

"Комиссия сегодня утвердила результаты тестирования на знание специального и общего законодательства, а также на вербально-аналитические блоки. Это было электронное тестирование, оно проводилось по стандартам государственной службы в НАГС (Национальном агентстве государственной службы), и в результате этого было допущено 12 человек к собеседованию", – сказал он.
Советник главы ОПУ отметил, что во время тестирования "были определенные технические сложности", но они на результат не повлияли. В частности, произошел технический сбой при загрузке вопросов в электронный кабинет кандидатов.
"Такое бывает в электронных системах. Это не под контролем комиссии, это комиссия делегировала другой организации, которая сертифицирована для проведения такого тестирования", – объяснил Милованов.
По его словам, на одного из кандидатов "было давление", когда тот заходил на тестирование: "его там обливали чем-то, его атаковали активисты-протестующие", – но он прошел дальше в конкурсе.
Милованов назвал фамилии тех, кто допущен к этапу собеседования: Гоп, Голод, Гречаная, Диденко, Дубина, Иваненко, Клименко, Ковальчук, Олейник, Осипчук, Сергиенко, Владимир Ткаченко.
Собеседование с кандидатами на должность главы БЭБ назначено на 13 августа, отметил Милованов.
Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Глава бюро будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.
Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.
О подаче заявок на участие в конкурсе на пост главы БЭБ сообщали Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Вадим Мельник. Всего на конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.