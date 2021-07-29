К конкурсу на директора Бюро экономбезопасности допустили 48 кандидатов, Данилюка дисквалифицировали

"Ручная конкурсная комиссия исключила меня из конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности, которое я придумал, предложил и системно пытался запустить в течение более 10 лет. Я знал, что так будет, но повод, под которым они это сделали, – это просто эпически! Оказывается, у меня нет профильного образования!" – заявил Данилюк.

По его информации, комиссия не признала диплом Индианского университета.

"Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах – значит, у меня было достаточно образования, а сейчас – нет?!" – возмутился экс-министр.

Председатель конкурсной комиссии, экс-министр финансов Тимофей Милованов написал в Facebook, что у Данилюка "проблемы с профильным образованием".

"Закон требует у кандидатов экономического или юридического образования. Александр подал три диплома. Первый – об инженерном образовании в КПИ (Киевский национальный политехнический университет, – "ГОРДОН") (не подходит, потому что не экономическое). Второй – о профессиональном образовании в области фондового рынка (не подходит потому, что не высшее). Третий – диплом о бизнес-образовании университета Индианы, специализация "финансы". Все дискуссии в комиссии и публично есть вокруг именно этого диплома", – подчеркнул Милованов.

По его словам, Данилюк мог провести процедуру нострификации диплома университета Индианы в Министерстве образования и науки, это позволило бы ему принять участие в конкурсе.

"Для своего диплома из Висконсина я это делал. Это легко. Александр этого не сделал. Поэтому, по сути, комиссия понимает, что образование есть, но по закону признать этого не может. Потому что есть ксерокопия диплома, но нет подтверждения, что она настоящая. Я знаю Александра и верю ему. Я уверен, что диплом настоящий. Но закон требует проверки, а не веры. И комиссия не может нарушить закон", – отметил Милованов.

За Данилюка вступился министр финансов Украины Сергей Марченко, который является членом конкурсной комиссии. Он сослался на то, что не было требования по нострификации при подаче документов, сообщила "Экономическая правда".

По словам Марченко, решение о снятии кандидатуры Данилюка "будет объясняться политически".

Комиссия проголосовала за снятие с конкурса 11 человек, у которых также обнаружились проблемы с документами, Марченко воздержался во время голосования.

Всего к конкурсу допустили 48 участников.