Данилюк обратился в суд – хочет остановить конкурс на должность главы Бюро экономической безопасности

Данилюк обратился в суд после того, как его не допустили к участию в конкурсе Фото: Олександр Данилюк / Facebook

Об этом в Facebook проинформировала юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Данилюка.

"Сегодня адвокаты "Миллер" обратились в Окружной административный суд города Киева с заявлением об обеспечении иска. Наше требование – признать противоправными действия комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины. [...] Должны быть запрещены дальнейшие этапы конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины", – говорится в релизе.

Данилюка не допустили к участию в конкурсе, так как его диплом о высшем образовании выдан за рубежом – Индианским университетом (США) – и не прошел процедуру признания иностранного диплома в Украине (нострификации).

Юристы считают, что комиссия по отбору главы БЭБ нарушила процедуру.

"В перечне документов, которые должен представить кандидат, нет такого требования. Требование о наличии специального образования есть только к лицу, которое уже назначается на должность директора бюро, а не к кандидату", – заявили адвокаты Данилюка.