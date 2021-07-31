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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Финалом могло быть утро субботы, когда в одном СИЗО проснулись Чаус, Данилюк и Милованов". Подборка шуток и мемов о задержании Чауса и драке двух экс-министров

Сети шутят и иронизируют о ситуации вокруг Чауса
Сети шутят и иронизируют о ситуации вокруг Чауса
Фото: Алексей Голобуцкий / Facebook

30 июля стало известно, что украинского экс-судью Николая Чауса обнаружили в селе в Винницкой области.

Его, по данным СМИ, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. В Национальном антикоррупционном бюро Украины сначала попросили передать им Чауса, а к вечеру спецназ НАБУ заблокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской, 33.

В бюро настаивали, что Чаус находится в этом здании, пресс-служба бюро показывала погоню детективов за автомобилем СБУ с Чаусом – сотрудники НАБУ призывали СБУ остановиться, но это не произошло. 

Вечером 30 июля адвокату экс-судьи Роману Кравцу сказали в СБУ, что Чауса "официально" нет в здании СБУ. Адвокаты пока так и не смогли к нему попасть

Чаус на снимках, предположительно, сделанных в селе Мазуровка Винницкой области, запечатлен в одних трусах. 

Погоня за Чаусом по времени совпала с другим ярким в информпространстве 30 июля событием – конфликтом между экс-министром финансов Украины и главой наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофеем Миловановым и бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком. 

Этот факт, а также погоня НАБУ за СБУ стали поводом для шуток и мемов в соцсети, издание "ГОРДОН" приводит подборку самых ярких. 

Журналист НВ Кристина Бердинских считает, что то, как провели украинцы вечер пятницы – "смертная тоска", по сравнению с "досугом" Чауса. 

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/10161460037591164

"Финалом могло бы быть утро субботы, когда в одном СИЗО проснулись Чаус, Данилюк и Милованов", – предположила в комментариях к ее посту журналист "Радіо Свобода" Власта Лазур. 

Член совета Национального банка Украины Василий Горбаль считает, что Чаус спешил на день рождения к Данилюку (именно на вечеринке по случаю своего дня рождения Данилюк ударил Милованова). 

https://www.facebook.com/vasyl.gorbal/posts/4270259463061341

Политолог и телеведущий Тарас Березовец назвал клоунадой спор НАБУ и СБУ. 

"А ведь еще каких то два года назад мы были нормальной страной", – сокрушается он. 

Экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, "вдохновившись" событиями пятницы, запостил картинки из мультфильмов "Том и Джерри" и "Ну, погоди!".

https://www.facebook.com/NKholodnytskyi/posts/4514651238559566

Журналист-расследователь Михаил Ткач тоже шутит

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4154113764658114

А вот политический эксперт Виктор Таран пишет, что ситуация с Чаусом шокировала даже коллег правоохранителей, которые задерживали экс-судью. 

"После того как ГУР "подбросило" Чауса, СБУ должны были к нему первыми приехать. Аккуратно "запаковать" и перевезти в изолятор на Аскальдовый переулок [в Киев]. Но исполнители банально перепутали, куда ехать. И это запустило маховик ошибок. Сначала Чаус, который просидел долгое время одних в трусах на трассе, решил самостоятельно добраться до ближайшего ОТГ. Логично – жить хочется. Там он и "засветился". К нему рванули [детективы] НАБУ, которых буквально на мгновение успела опередить СБУ", – поделился он инсайдом. 

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158548450981859

Волонтер Мирослав Гай беспокоится о состоянии Чауса и будущем страны. 

"Мне одному кажется, что Чаус ...бнулся? Вот он в трусиках с колой сидит, радуется Богу, ибо жив. Его кантуют из страны в страну, из машины в машину. [...] Страна окончательно сошла с ума, полная потеря системы управления, нас ждет задница, друзья мои", – пишет он. 

https://www.facebook.com/myroslavhai/posts/10157803458777163

Не обошлось и без мемов. 

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3017505228529403

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https://www.facebook.com/babaandkit/posts/4528369990541110

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https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4388209177908952

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https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3017505228529403

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4486759528043567&id=100001286911295

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https://www.facebook.com/mark.mater.585/posts/1049159642156706

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https://www.facebook.com/babaandkit/posts/4528739950504114

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https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4387660024630534

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https://www.facebook.com/erokhin.ivan.948/posts/837609430475280

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Александр Данилюк, Василий Горбаль, Тарас Березовец, мем, Назар Холодницкий, Кристина Бердинских, Николай Чаус, Мирослав Гай, Виктор Таран, Михаил Ткач, Тимофей Милованов
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