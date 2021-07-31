"Финалом могло быть утро субботы, когда в одном СИЗО проснулись Чаус, Данилюк и Милованов". Подборка шуток и мемов о задержании Чауса и драке двух экс-министров

Сети шутят и иронизируют о ситуации вокруг Чауса Фото: Алексей Голобуцкий / Facebook

Его, по данным СМИ, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. В Национальном антикоррупционном бюро Украины сначала попросили передать им Чауса, а к вечеру спецназ НАБУ заблокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской, 33.

В бюро настаивали, что Чаус находится в этом здании, пресс-служба бюро показывала погоню детективов за автомобилем СБУ с Чаусом – сотрудники НАБУ призывали СБУ остановиться, но это не произошло.

Вечером 30 июля адвокату экс-судьи Роману Кравцу сказали в СБУ, что Чауса "официально" нет в здании СБУ. Адвокаты пока так и не смогли к нему попасть.

Чаус на снимках, предположительно, сделанных в селе Мазуровка Винницкой области, запечатлен в одних трусах.

Погоня за Чаусом по времени совпала с другим ярким в информпространстве 30 июля событием – конфликтом между экс-министром финансов Украины и главой наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофеем Миловановым и бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком.

Этот факт, а также погоня НАБУ за СБУ стали поводом для шуток и мемов в соцсети, издание "ГОРДОН" приводит подборку самых ярких.

Журналист НВ Кристина Бердинских считает, что то, как провели украинцы вечер пятницы – "смертная тоска", по сравнению с "досугом" Чауса.

"Финалом могло бы быть утро субботы, когда в одном СИЗО проснулись Чаус, Данилюк и Милованов", – предположила в комментариях к ее посту журналист "Радіо Свобода" Власта Лазур.

Член совета Национального банка Украины Василий Горбаль считает, что Чаус спешил на день рождения к Данилюку (именно на вечеринке по случаю своего дня рождения Данилюк ударил Милованова).

Политолог и телеведущий Тарас Березовец назвал клоунадой спор НАБУ и СБУ.

"А ведь еще каких то два года назад мы были нормальной страной", – сокрушается он.

Экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, "вдохновившись" событиями пятницы, запостил картинки из мультфильмов "Том и Джерри" и "Ну, погоди!".

Журналист-расследователь Михаил Ткач тоже шутит.

А вот политический эксперт Виктор Таран пишет, что ситуация с Чаусом шокировала даже коллег правоохранителей, которые задерживали экс-судью.

"После того как ГУР "подбросило" Чауса, СБУ должны были к нему первыми приехать. Аккуратно "запаковать" и перевезти в изолятор на Аскальдовый переулок [в Киев]. Но исполнители банально перепутали, куда ехать. И это запустило маховик ошибок. Сначала Чаус, который просидел долгое время одних в трусах на трассе, решил самостоятельно добраться до ближайшего ОТГ. Логично – жить хочется. Там он и "засветился". К нему рванули [детективы] НАБУ, которых буквально на мгновение успела опередить СБУ", – поделился он инсайдом.

Волонтер Мирослав Гай беспокоится о состоянии Чауса и будущем страны.

"Мне одному кажется, что Чаус ...бнулся? Вот он в трусиках с колой сидит, радуется Богу, ибо жив. Его кантуют из страны в страну, из машины в машину. [...] Страна окончательно сошла с ума, полная потеря системы управления, нас ждет задница, друзья мои", – пишет он.

Не обошлось и без мемов.

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