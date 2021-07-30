В НАБУ показали, как хотели остановить автомобиль СБУ, в котором перевозили Чауса. Видео

Спецназ НАБУ сегодня блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской Фото: NABU / Facebook

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, но на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на улицу Владимирскую, 33", – привели подробности в НАБУ.

В соответствии с ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования, напомнили в бюро.

"Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", – говорится в сообщении.