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Спецназ НАБУ заблокировал выезд из управления СБУ в Киеве. СМИ пишут, что приехали за Чаусом

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На штурм спецназ не пошел
На штурм спецназ не пошел
Фото: Станислав Речинский / Facebook

Возле управления Службы безопасности Украины в Киеве 30 июля заметили автомобиль со спецназом Национального антикоррупционного бюро. Источники "24 канала" предполагают, что приехали за бывшим судьей Николаем Чаусом.

"По состоянию на 19.40 спецназ НАБУ продолжал блокировать выезды с Владимирской. Впрочем, на штурм никто не шел, ведь в таком случае бойцы "Альфы" должны открывать огонь на поражение. [...] Впервые спецназовцев решили задействовать против спецслужбы", – указали собеседники.

Другие журналисты рассказали, что видели сотрудников НАБУ у здания СБУ. В частности, об этом написала в Facebook журналистка проекта "Схемы" Валерия Егошина. 

"Вот это вечер пятницы: НАБУ штурмует СБУ. Обожаю сериал "Реалии украинских силовиков"! Есть информация, что хотят забрать легендарного судью Чауса", – добавил она. 

https://www.facebook.com/valeriya.valery/posts/4194843497259460

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждает в Facebook, что детективы НАБУ обнаружили машину, на которой Чауса вывезли сотрудники СБУ.

"Машина въехала на территорию комплекса зданий СБУ в центре Киева. Спецназ НАБУ выехал для доставки Чауса в суд, однако был внезапно заблокирован спецназом СБУ, который не пропускает набушников на территорию и защищает Чауса от ареста. В центре Киева два спецподразделения выясняют отношения, а преступник вместо суда укрывается в главном офисе украинской спецслужбы! По данным источников "Цензор.НЕТ", операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения "Альфа", – сообщил он.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/videos/262397391941162/

Журналист Станислав Речинский отметил в Facebook, что "НАБУ штурмует СБУ".

https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy/posts/10225872115293535

https://www.facebook.com/Stanislav.Rechynskyy/videos/922342308705936/

"Украинская правда" попросила прокомментировать в НАБУ происходящее. Там ответили: "Комментарии – позже". В Службе безопасности изданию сказали, что "СБУ работает в обычном режиме. Детали по Чаусу – со временем".

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержаниеВ Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

8 апреля издания "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Атаки" в день похищения Чауса. 5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту. "Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

16 мая в созданном в тот же день в Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" было опубликовано видео, на котором экс-судья сказал, что "жив-здоров", а также заявил, что его действительно похищали, "но не сейчас, а в 2016 году". Журналисты обнаружили в данных ролика, что видеофайл был назван "Привет Петр Алексеевич!", а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется "гусь".

Позднее было опубликовано еще несколько видеообращений Чауса. В частности, он пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. В Национальном антикоррупционном бюро Украины просили передать им Чауса

О том, что Чауса везут в Киев сотрудники СБУ, говорил его адвокат Ростислав Кравец.

Теги: Киев, СБУ, Станислав Речинский, спецназ, спецслужбы, задержание, НАБУ, Николай Чаус, силовики
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