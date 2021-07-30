Спецназ НАБУ заблокировал выезд из управления СБУ в Киеве. СМИ пишут, что приехали за Чаусом

"По состоянию на 19.40 спецназ НАБУ продолжал блокировать выезды с Владимирской. Впрочем, на штурм никто не шел, ведь в таком случае бойцы "Альфы" должны открывать огонь на поражение. [...] Впервые спецназовцев решили задействовать против спецслужбы", – указали собеседники.

Другие журналисты рассказали, что видели сотрудников НАБУ у здания СБУ. В частности, об этом написала в Facebook журналистка проекта "Схемы" Валерия Егошина.

"Вот это вечер пятницы: НАБУ штурмует СБУ. Обожаю сериал "Реалии украинских силовиков"! Есть информация, что хотят забрать легендарного судью Чауса", – добавил она.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждает в Facebook, что детективы НАБУ обнаружили машину, на которой Чауса вывезли сотрудники СБУ.

"Машина въехала на территорию комплекса зданий СБУ в центре Киева. Спецназ НАБУ выехал для доставки Чауса в суд, однако был внезапно заблокирован спецназом СБУ, который не пропускает набушников на территорию и защищает Чауса от ареста. В центре Киева два спецподразделения выясняют отношения, а преступник вместо суда укрывается в главном офисе украинской спецслужбы! По данным источников "Цензор.НЕТ", операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения "Альфа", – сообщил он.

Журналист Станислав Речинский отметил в Facebook, что "НАБУ штурмует СБУ".

"Украинская правда" попросила прокомментировать в НАБУ происходящее. Там ответили: "Комментарии – позже". В Службе безопасности изданию сказали, что "СБУ работает в обычном режиме. Детали по Чаусу – со временем".