Судью Чауса нашли в Винницкой области

Со ссылкой на свои источники об обнаружении Чауса написало и издание "Цензор.НЕТ".

"При проверке с использованием информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" (сокращенно – ИТС ИПНП) [выяснилось, что] данное лицо находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК Украины. На место происшествия выехало руководство указанного райотдела полиции и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждает в Facebook, что сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции".

"Он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста, и последующей передаче следственному органу– НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции, и вывезли Чауса в неизвестном направлении", – заявил журналист.

По версии Бутусова, детективы НАБУ обратились в полицию с требованием задержать "беглого преступника".

"По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям незаконное пересечение госграницы либо любую другую статью, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", – заключил Бутусов.