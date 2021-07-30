Судью Чауса нашли в Винницкой области

"Если это правда, то как-то так мы и представляли это", – прокомментировала журналистка.
Со ссылкой на свои источники об обнаружении Чауса написало и издание "Цензор.НЕТ".
"При проверке с использованием информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" (сокращенно – ИТС ИПНП) [выяснилось, что] данное лицо находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК Украины. На место происшествия выехало руководство указанного райотдела полиции и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.
Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждает в Facebook, что сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции".
"Он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста, и последующей передаче следственному органу– НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции, и вывезли Чауса в неизвестном направлении", – заявил журналист.
По версии Бутусова, детективы НАБУ обратились в полицию с требованием задержать "беглого преступника".
"По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям незаконное пересечение госграницы либо любую другую статью, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", – заключил Бутусов.
"Страна" и "Главком" подтвердили эту информацию со ссылкой на своих инсайдеров.
Собеседники “Главкома” уточнили, что в Могилев-Подольский райотдел полиции о том, что Чаус нашелся, сообщил староста села Мазуровка Леонид Витковский. По информации издания, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса 1966 года рождения.
"Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что он находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги. – “ГОРДОН“). На место происшествия выехали правоохранители", – сказано в сообщении.
Адвокат Чауса Александр Вишневый подтвердил "Украинской правде", что на опубликованном фото действительно судья Чаус. В то же время Вишневый не смог сообщить, где сейчас находится его клиент.
Юрист планирует связаться с женой Чауса, которая сейчас в Молдове. По его словам, если информация подтвердится, придется отправляться в Винницкую область.
В полиции Винницкой области "Украинской правде" сообщили, что у них “никакой информации нет, полиция это дело не расследует“. Источники издания в правоохранительных органах подтверждают, что Чауса нашли в селе в Винницкой области.
Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. В Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.
В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.
В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.
3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.
Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.
8 апреля издания "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Атаки" в день похищения Чауса. 5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.
В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту. "Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.
16 мая в созданном в тот же день Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" было опубликовано видео, на котором экс-судья сказал, что "жив-здоров", а также заявил, что его действительно похищали, "но не сейчас, а в 2016 году". Журналисты обнаружили в данных ролика, что видеофайл был назван "Привет Петр Алексеевич!", а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется "гусь".
Позднее было опубликовано еще несколько видеообращений Чауса. В частности, он пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.