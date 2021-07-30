ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Судью Чауса нашли в Винницкой области

Почему Чауса сфотографировали в сельсовете в одних трусах, СМИ не сообщают
Почему Чауса сфотографировали в сельсовете в одних трусах, СМИ не сообщают
Фото: glavcom.ua

Судью Николая Чауса, о похищении которого неизвестными в апреле 2021 года заявили правоохранители Молдовы, обнаружили в Винницкой области. Об этом сообщила 30 июля со ссылкой на свои источники украинская телеведущая Наташа Влащенко в своем Facebook.

"Если это правда, то как-то так мы и представляли это", – прокомментировала журналистка.

https://www.facebook.com/natasha.vlaschenko/posts/2327534727382903

Со ссылкой на свои источники об обнаружении Чауса написало и издание "Цензор.НЕТ".

"При проверке с использованием информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины" (сокращенно – ИТС ИПНП) [выяснилось, что] данное лицо находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК Украины. На место происшествия выехало руководство указанного райотдела полиции и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов утверждает в Facebook, что сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции".

"Он был задержан нарядом полиции для доставки в суд, ареста, и последующей передаче следственному органу– НАБУ. Однако после задержания в село прибыла группа сотрудников СБУ Винницкой области, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции, и вывезли Чауса в неизвестном направлении", – заявил журналист.

По версии Бутусова, детективы НАБУ обратились в полицию с требованием задержать "беглого преступника".

"По данным источников Цензор.НЕТ, Чауса освободили по плану, разработанному в Офисе президента. Он содержался на базе ГУР МО и согласился сотрудничать с Офисом президента под гарантию передачи его дела в СБУ от НАБУ, избежания уголовной ответственности за коррупцию. Это значит, что СБУ предъявит Чаусу обвинения по статьям незаконное пересечение госграницы либо любую другую статью, которая находится в подследственности СБУ. И после этого от Генпрокуратуры потребуют передать дело Чауса в СБУ", – заключил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6089493301090915

"Страна" и "Главком" подтвердили эту информацию со ссылкой на своих инсайдеров.

Собеседники “Главкома” уточнили, что в Могилев-Подольский райотдел полиции о том, что Чаус нашелся, сообщил староста села Мазуровка Леонид Витковский. По информации издания, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса 1966 года рождения.

"Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. В ходе проверки стало известно, что он находится в розыске НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги. – “ГОРДОН“). На место происшествия выехали правоохранители", – сказано в сообщении.

Адвокат Чауса Александр Вишневый подтвердил "Украинской правде", что на опубликованном фото действительно судья Чаус. В то же время Вишневый не смог сообщить, где сейчас находится его клиент.

Юрист планирует связаться с женой Чауса, которая сейчас в Молдове. По его словам, если информация подтвердится, придется отправляться в Винницкую область.

В полиции Винницкой области "Украинской правде" сообщили, что у них “никакой информации нет, полиция это дело не расследует“. Источники издания в правоохранительных органах подтверждают, что Чауса нашли в селе в Винницкой области. 

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержаниеВ Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

8 апреля издания "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Атаки" в день похищения Чауса. 5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту. "Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

16 мая в созданном в тот же день Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" было опубликовано видео, на котором экс-судья сказал, что "жив-здоров", а также заявил, что его действительно похищали, "но не сейчас, а в 2016 году". Журналисты обнаружили в данных ролика, что видеофайл был назван "Привет Петр Алексеевич!", а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется "гусь".

Позднее было опубликовано еще несколько видеообращений Чауса. В частности, он пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.

Теги: СБУ, Молдова, коррупция, Винницкая область, Юрий Бутусов, задержание, детективы, НАБУ, Николай Чаус, Нацполиция, Могилев-Подольский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе
"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе
Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео
Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео
"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги
"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги
"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта
"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
30 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве
Бант, длинные локоны и брючный костюм. Билык показала, как выглядела в детстве
Умерла известная польская актриса Барбара Поломска
Умерла известная польская актриса Барбара Поломска
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
"Самая сексуальная в шоу-бизнесе", "Шикарная грудь". Мейхер позировала в платье с глубоким декольте
"Идельное тело". Димопулос снялась в раздельном купальнике
"Идельное тело". Димопулос снялась в раздельном купальнике
Жена Клуни находится на третьем месяце беременности. Не исключается, что у них снова будет двойня – СМИ
Жена Клуни находится на третьем месяце беременности. Не исключается, что у них снова будет двойня – СМИ
Украинский фотограф уличил известный французский бренд в плагиате
Украинский фотограф уличил известный французский бренд в плагиате
"Самое дорогое". Тина Кароль на фото с сыном засветила лицо без макияжа
"Самое дорогое". Тина Кароль на фото с сыном засветила лицо без макияжа
Тарас Демчишин даст два концерта в Украине. Один из них c певицей Slavia
Тарас Демчишин даст два концерта в Украине. Один из них – c певицей Slavia
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS