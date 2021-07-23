Молдова закончила расследование похищения Чауса и считает причастными украинские спецслужбы

Молдова отправила в Украину несколько запросов по делу о похищении Чауса Фото: vru.gov.ua (архив)

"Могу вам сказать, что были задействованы государственные учреждения. Мы определили людей, которые были причастны к делу Чауса", – сказал генеральный прокурор Александр Стояногло, не уточняя, идет речь о молдавских или украинских учреждениях.

Однако позднее он добавил: "Мы идентифицировали людей, которые также участвовали из спецструктур в Украине".

По его словам, расследование в Молдове завершено. Прокуратура отправила несколько запросов в Украину и ждет ответов.

Еще не идентифицированы "люди, которые приехали из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова", отметил Стояногло.