Похищение Чауса навредило расследованию дела – антикоррупционная прокуратура

Если Чауса обнаружат в другой стране, Украина будет настаивать на экстрадиции Фото: vru.gov.ua

"С момента, как стало известно, что он находится в Молдове, мы направили запрос об экстрадиции. У нас была хорошая коммуникация с молдавскими прокурорами. Но он обратился к президенту Молдовы с просьбой о политическом убежище, а когда ему отказали, оспаривал это в судебных инстанциях. Поэтому экстрадиция была заблокирована. Мы ждали, пока он пройдет все судебные инстанции. А потом узнали о его исчезновении", – рассказал Грищук.

Он отметил, что срок привлечения к ответственности по делу Чауса – 15 лет, и подчеркнул, что похищение экс-судьи только навредило следствию.

"Во-первых, мы не знаем, где он. Во-вторых, если повторится история с политическим убежищем, то это может снова растянуться на годы", – пояснил Грищук..

Он сообщил, что сейчас Чаус находится в международном розыске (в мае СМИ писали, что Интерпол снял экс-судью с международного розыска).

"Если будет установлено его местонахождение в другой стране, мы будем настаивать на экстрадиции. Сейчас мы просто теряем время, но пока не можем его найти", – добавил и.о. главы САП.