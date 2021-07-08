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ПОЛИТИКА

Похищение Чауса навредило расследованию дела – антикоррупционная прокуратура

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Если Чауса обнаружат в другой стране, Украина будет настаивать на экстрадиции
Если Чауса обнаружат в другой стране, Украина будет настаивать на экстрадиции
Фото: vru.gov.ua

Похищение в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса затянуло расследование его дела, заявил и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук. Об этом он сказал в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 8 июля.

"С момента, как стало известно, что он находится в Молдове, мы направили запрос об экстрадиции. У нас была хорошая коммуникация с молдавскими прокурорами. Но он обратился к президенту Молдовы с просьбой о политическом убежище, а когда ему отказали, оспаривал это в судебных инстанциях. Поэтому экстрадиция была заблокирована. Мы ждали, пока он пройдет все судебные инстанции. А потом узнали о его исчезновении", – рассказал Грищук.

Он отметил, что срок привлечения к ответственности по делу Чауса – 15 лет, и подчеркнул, что похищение экс-судьи только навредило следствию.

"Во-первых, мы не знаем, где он. Во-вторых, если повторится история с политическим убежищем, то это может снова растянуться на годы", – пояснил Грищук..

Он сообщил, что сейчас Чаус находится в международном розыске (в мае СМИ писали, что Интерпол снял экс-судью с международного розыска).

"Если будет установлено его местонахождение в другой стране, мы будем настаивать на экстрадиции. Сейчас мы просто теряем время, но пока не можем его найти", – добавил и.о. главы САП.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержаниеВ Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

8 апреля издания "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Атаки" в день похищения Чауса. 5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту. "Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

16 мая в созданном в тот же день Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" было опубликовано видео, на котором экс-судья сказал, что "жив-здоров", а также заявил, что его действительно похищали, "но не сейчас, а в 2016 году". Журналисты обнаружили в данных ролика, что видеофайл был назван "Привет Петр Алексеевич!", а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется "гусь".

19 мая было опубликовано новое видеообращение Чауса. Он пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.

Теги: розыск, похищение, экстрадиция, расследование, антикоррупционная прокуратура, Максим Грищук, Николай Чаус, САП
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