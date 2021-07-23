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В МИД Украины прокомментировали заявление Молдовы о завершении расследования дела Чауса

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В МИД заявили, что Украина готова к максимальному сотрудничеству с Молдовой
В МИД заявили, что Украина готова к максимальному сотрудничеству с Молдовой
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что расследование обстоятельств похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса возможно при взаимодействии украинской и молдавской сторон. Об этом в МИД сказали 23 июля "Украинской правде".

"Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел. Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что 12 мая Офис генерального прокурора Украины получил ходатайство Генпрокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела.

"17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным. На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно была заинтересованность в установлении истины или была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом?" – отметили в МИД.

Украинские дипломаты заявили, что в этой ситуации "очевидна роль третьей стороны".

"Ее цель – дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения", – подчеркнули в МИД.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло 23 июля заявил о завершении расследования дела Чауса.

"Мы определили людей, которые были причастны к делу Чауса", – заявил он.

По словам Стояногло, пока не идентифицированы "люди, которые приехали из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова".

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержаниеВ Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Национальное антикоррупционное бюро и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

8 апреля издания "Слідство.Інфо" и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска "Могилев-Подольский – Атаки" в день похищения Чауса. 5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В ГУР Минобороны отрицают причастность к инциденту. "Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

16 мая в созданном в тот же день Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" было опубликовано видео, на котором экс-судья сказал, что "жив-здоров", а также заявил, что его действительно похищали, "но не сейчас, а в 2016 году". Журналисты обнаружили в данных ролика, что видеофайл был назван "Привет Петр Алексеевич!", а папка, с которой загрузили ролик в мессенджер, называется "гусь".

Позднее было опубликовано еще несколько видеообращений Чауса. В частности, он пообещал, что передаст своим друзьям рукописные записи с компроматом на своих похитителей для передачи правоохранителям.

Теги: Украина, Молдова, МИД Украины, похищение, следствие, расследование, дипломаты, Николай Чаус, сотрудничество
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