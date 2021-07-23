В МИД Украины прокомментировали заявление Молдовы о завершении расследования дела Чауса

В МИД заявили, что Украина готова к максимальному сотрудничеству с Молдовой Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

"Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле Николая Чауса. Этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел. Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов", – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что 12 мая Офис генерального прокурора Украины получил ходатайство Генпрокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела.

"17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным. На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Логичный вопрос: а действительно была заинтересованность в установлении истины или была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом?" – отметили в МИД.

Украинские дипломаты заявили, что в этой ситуации "очевидна роль третьей стороны".

"Ее цель – дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения", – подчеркнули в МИД.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло 23 июля заявил о завершении расследования дела Чауса.

"Мы определили людей, которые были причастны к делу Чауса", – заявил он.

По словам Стояногло, пока не идентифицированы "люди, которые приехали из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова".