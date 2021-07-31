Правоохранители все еще не пускают к Чаусу адвокатов и не говорят, где он находится – один из защитников экс-судьи

СБУ не подтвердила, что Чаус находится у них Фото: pravda.com.ua

По его словам, правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.

"Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним. СБУ не подтвердила, что Чаус у них. НАБУ устроило эффектное кино, но также не подтвердило, что задержало Чауса, как и то, что они его вообще видели", – объяснил Вишневый.

Адвокат утверждает, что у правоохранителей есть данные о защитниках Чауса.

Вишневый отмечает, если СБУ или НАБУ планируют совершать с Чаусом процессуальные действия, то они обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам.

Адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец заявил, что в Службе безопасности отрицали информацию о местонахождении судьи в здании спецслужбы. В НАБУ подчеркивали, что сотрудники СБУ привезли Чауса в здание на улице Владимирской, 33 в Киеве (там расположен главный офис СБУ).