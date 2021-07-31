Адвокату Чауса сказали в СБУ экс-судьи у них "официально нет". В НАБУ подчеркивали, что он там

По словам адвоката, он поехал в СБУ, когда узнал о местонахождении Чауса.

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", – написал Кравец.

В комментарии "Стране" он отметил, что узнал о местонахождении Чауса из открытых источников.

"Гении, которые разрабатывали этот план, явно обо мне не подумали. Я, как и все, узнал из открытых источников, что Чауса везут в СБУ. Был на эфире на телеканале, а после увидел эпическую погоню сотрудников НАБУ за СБУ, которые выясняют, "чей Чаус". Я как адвокат Чауса решил поехать в СБУ. Пошел в бюро пропусков – часто там бываю с клиентами, процедуру знаю. Говорю, мол, здравствуйте, я адвокат Чауса. Там засуетились", – сказал Кравец.

Ситуацию вокруг клиента он назвал глупой.

"Я же штурмовать СБУ не буду. Я вышел себе спокойно и пошел гулять. Вот до сих пор гуляю, думаю. Сегодня на этом кино закончилось", – добавил адвокат.

Он считает, что 30 июля был только "приквел", а сегодня будет "первая серия" сериала о возвращении экс-судьи в Украину.

"Подозреваю, что ситуация будет развиваться так. Силовики "остынут" и решат, кому оставить дело по Чаусу. Вероятно, все-таки передадут в СБУ. И думаю что в понедельник, а может и на выходных, Чауса будут избирать меру пресечения. Правда, тяжело сказать, по какой статье – за взятку или по другому поводу", – добавил он.

Вечером 30 июля в НАБУ подчеркивали, что сотрудники СБУ привезли Чауса в здание на улице Владимирской, 33 в Киеве (там расположен главный офис спецслужбы).