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ПОЛИТИКА

Адвокату Чауса сказали в СБУ экс-судьи у них "официально нет". В НАБУ подчеркивали, что он там

Чаус нашелся вчера в Винницкой области
Чаус нашелся вчера в Винницкой области
Фото: Светлана Чаус / Facebook (архив)

Адвокат семьи украинского экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец заявил вечером 30 июля в Telegram, что в Службе безопасности отрицают, что бывший судья у них.

По словам адвоката, он поехал в СБУ, когда узнал о местонахождении Чауса. 

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", – написал Кравец. 

В комментарии "Стране" он отметил, что узнал о местонахождении Чауса из открытых источников. 

"Гении, которые разрабатывали этот план, явно обо мне не подумали. Я, как и все, узнал из открытых источников, что Чауса везут в СБУ. Был на эфире на телеканале, а после увидел эпическую погоню сотрудников НАБУ за СБУ, которые выясняют, "чей Чаус". Я как адвокат Чауса решил поехать в СБУ. Пошел в бюро пропусков – часто там бываю с клиентами, процедуру знаю. Говорю, мол, здравствуйте, я адвокат Чауса. Там засуетились", – сказал Кравец. 

Ситуацию вокруг клиента он назвал глупой.

"Я же штурмовать СБУ не буду. Я вышел себе спокойно и пошел гулять. Вот до сих пор гуляю, думаю. Сегодня на этом кино закончилось", – добавил адвокат. 

Он считает, что 30 июля был только "приквел", а сегодня будет "первая серия" сериала о возвращении экс-судьи в Украину. 

"Подозреваю, что ситуация будет развиваться так. Силовики "остынут" и решат, кому оставить дело по Чаусу. Вероятно, все-таки передадут в СБУ. И думаю что в понедельник, а может и на выходных, Чауса будут избирать меру пресечения. Правда, тяжело сказать, по какой статье – за взятку или по другому поводу", – добавил он. 

Вечером 30 июля в НАБУ подчеркивали, что сотрудники СБУ привезли Чауса в здание на улице Владимирской, 33 в Киеве (там расположен главный офис спецслужбы).  

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержаниеВ Украине Чаусу грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

В ноябре 2016 года Чаус был объявлен в международный розыск. 26 мая 2021 года СМИ сообщили, что его сняли с международного розыска.

В марте 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове. Решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

3 апреля 2021 года Чауса похитили в центре Кишинева. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Двоих подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

НАБУ и Нацполиция Украины заявили 5 апреля, что ничего не знают о похищении. Позже в СБУ сообщили, что расследуют похищение и незаконную переправку экс-судьи через границу.

30 июля стало известно, что Чауса обнаружили в селе в Винницкой области. В Национальном антикоррупционном бюро Украины сначала просили передать им Чауса, а к вечеру спецназ НАБУ блокировал выезды из управления СБУ в Киеве на улице Владимирской. СМИ писали, что сотрудники антикоррупционного бюро приехали за Чаусом. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, спецслужбы, НАБУ, Ростислав Кравец, Николай Чаус, адвокат, судья
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