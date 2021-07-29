"Имей совесть, я не вымахивался!" Милованов и Данилюк поспорили из-за конкурса на госдолжность. Видео

Два политика устроили перепалку из-за того, что Данилюка, который подал документы на конкурс, дисквалифицировали. Причина дисквалификации в том, что диплом о высшем образовании политика (Индианского университета) не признала конкурсная комиссия. Данилюк об этом рассказал в Facebook и возмутился действиями комиссии.
В эфире телеканала Данилюк настаивал, что ранее, когда он работал в правительстве и СНБО, его образования было достаточно.
"Это факт, что я закончил университет Индианы. Диплом ты видел и очень хорошо об этом знаешь. Он также есть на сайте университета вместе с вице-президентом, нобелевскими лауреатами – они в ряд стоят. И там есть Александр Данилюк", – сказал он.
Милованов ответил, что понимает, "что это обидно".
Данилюк тем временем продолжал говорить, но его не было слышно.
"Я понимаю, что это обидно, но можно, я скажу? Александр, имей совесть, дай я тоже скажу. Это не только твой подиум, где ты ведешь свой политический пиар. У тебя есть диплом и я верю. Но это технический вопрос, ты мог [сделать] так же, как и я. Я не вымахивался и не кричал, что это политическая ангажированность, когда от меня требовали нострифицированный диплом", – сказал Милованов.
Данилюк спросил, сколько времени занимает процедура признания иностранного диплома.
"Саша, от меня так же, как от тебя, требовали нострификацию, когда я подавался в наблюдательный совет НБУ. И я не вымахивался в Facebook, пошел, сделал ее, и мой диплом нострифицирован. Да, я тоже бесился", – ответил экс-министр.
Данилюк в ответ сказал, что Милованов превратился в "ручного чиновника Администрации Президента", Милованов ответил, что он "защищает закон".
Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что на подачу документов давали три недели и за это время нострифицировать диплом в Украине невозможно.
Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Глава бюро будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.
Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.
О подаче заявок на участие в конкурсе на пост главы БЭБ сообщали Данилюк, бывший и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко и нынешний глава ГФС Мельник. Всего на конкурс заявки подали 57 участников, допустили к участию 48 кандидатов.