"Имей совесть, я не вымахивался!" Милованов и Данилюк поспорили из-за конкурса на госдолжность. Видео

Два политика поспорили из-за того, что конкурсная комиссия отказалась признавать диплом Данилюка (слева на коллаже) Фото: Олександр Данилюк / Facebook, Тимофей Милованов / Facebook

Два политика устроили перепалку из-за того, что Данилюка, который подал документы на конкурс, дисквалифицировали. Причина дисквалификации в том, что диплом о высшем образовании политика (Индианского университета) не признала конкурсная комиссия. Данилюк об этом рассказал в Facebook и возмутился действиями комиссии.

В эфире телеканала Данилюк настаивал, что ранее, когда он работал в правительстве и СНБО, его образования было достаточно.

"Это факт, что я закончил университет Индианы. Диплом ты видел и очень хорошо об этом знаешь. Он также есть на сайте университета вместе с вице-президентом, нобелевскими лауреатами – они в ряд стоят. И там есть Александр Данилюк", – сказал он.

Милованов ответил, что понимает, "что это обидно".

Данилюк тем временем продолжал говорить, но его не было слышно.

"Я понимаю, что это обидно, но можно, я скажу? Александр, имей совесть, дай я тоже скажу. Это не только твой подиум, где ты ведешь свой политический пиар. У тебя есть диплом и я верю. Но это технический вопрос, ты мог [сделать] так же, как и я. Я не вымахивался и не кричал, что это политическая ангажированность, когда от меня требовали нострифицированный диплом", – сказал Милованов.

Данилюк спросил, сколько времени занимает процедура признания иностранного диплома.

"Саша, от меня так же, как от тебя, требовали нострификацию, когда я подавался в наблюдательный совет НБУ. И я не вымахивался в Facebook, пошел, сделал ее, и мой диплом нострифицирован. Да, я тоже бесился", – ответил экс-министр.

Данилюк в ответ сказал, что Милованов превратился в "ручного чиновника Администрации Президента", Милованов ответил, что он "защищает закон".

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что на подачу документов давали три недели и за это время нострифицировать диплом в Украине невозможно.

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