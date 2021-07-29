"Вы дешево продаетесь, как дешевая проститутка!" Данилюк и нардеп Шевченко поругались в прямом эфире из-за газа

В студии обсуждались российский газопровод "Северный поток – 2" и меры, которые Украина может предпринять в связи с его достройкой для обеспечения собственной безопасности.

Шевченко заявил, что два года назад предлагал строительство совместного газопровода с Туркменистаном, "чтобы Туркменистан и Азербайджан дали нам возможность через Черное море провести свою трубу". По его мнению, "если Украина готова стать адвокатом Туркменистана", то получит дешевый газ и будет в независимости от России.

Данилюк отметил, что слышит эту идею не в первый раз, и переговоры с Туркменистаном велись. "Что сделала Россия – они законтрактовали весь газ Туркменистана. Полностью. Потом были аварии на газопроводах... Россия не даст работать с Туркменистаном, они никогда этот проект не дадут реализовать", – уверен экс-министр финансов.



Он также подчеркнул, что чтобы импортировать газ, его нужно иметь возможность принять, а в Украине, по его словам, для этого нет нужных мощностей

"От сидит и говорит, врет всем нагло в глаза! Я знаю, в чем вы соврали, я сейчас расскажу. Россия с 2015-го по 2019-й года в бан поставила туркменский газ, отказалась полностью его покупать... До того, как Россия вмешалась, там добывали 120 кубов газа, сейчас там половина складов законсервирована, добывают 40 кубов газа", – заявил в ответ Шевченко.

Нардеп обвинил пятого президента Петра Порошенко, при котором Данилюк был министром, в "плохой дипломатии", а самого Данилюка – во вранье.



Данилюк в ответ уточнил, при чем тут Порошенко, и почему он должен отвечать за других политиков, а также припомнил нардепу его поездки к не признанному Украиной президентом Беларуси Александру Лукашенко.



"Вы дешево продаетесь, как дешевая проститутка! Просто как дешевая проститутка!" – заявил Данилюк.



Ведущий выключил микрофоны и попросил Данилюка "не провоцировать, пожалуйста".



После этого к дискуссии подключился экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк, с которым Шевченко продолжил перепалку, несмотря на выключенные микрофоны.