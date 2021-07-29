"Едь к Лукашенко, которому ты жопу облизываешь!" Шкиряк и нардеп Шевченко устроили перепалку в прямом эфире

В ходе программы оппонентам отключали микрофоны, а ведущий Василий Голованов неоднократно повторил, что политиков не слышно, и они впустую тратят эфирное время. Но остановить спор это не смогло.

В ходе дискуссии Шевченко заявил, что в результате деятельности Арсена Авакова на посту министра внутренних дел "люди боятся выйти на улицу".

"Система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе. Рассказывает он здесь... Едь в Россию, едь к Лукашенко, которому ты жопу облизываешь", – возмутился Шкиряк, выступив в защиту своего бывшего начальника.

Шкиряк также заявил, что у Шевченко "руки в крови, как у [президента РФ Владимира] Путина".