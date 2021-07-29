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"Едь к Лукашенко, которому ты жопу облизываешь!" Шкиряк и нардеп Шевченко устроили перепалку в прямом эфире

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Ведущий пытался успокоить спорщиков, но они продолжали перепалку
Ведущий пытался успокоить спорщиков, но они продолжали перепалку
Скриншот: Украина 24. Новости / YouTube

Бывший советник главы МВД Зорян Шкиряк посоветовал исключенному из фракции "Слуга народа" народному депутату Евгению Шевченко переехать из Украины в Беларусь, к называющему себя президентом Александру Лукашенко. Перепалку украинские политики устроили в эфире телеканала "Украина 24" 28 июля.

В ходе программы оппонентам отключали микрофоны, а ведущий Василий Голованов неоднократно повторил, что политиков не слышно, и они впустую тратят эфирное время. Но остановить спор это не смогло.

В ходе дискуссии Шевченко заявил, что в результате деятельности Арсена Авакова на посту министра внутренних дел "люди боятся выйти на улицу".

"Система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе. Рассказывает он здесь... Едь в Россию, едь к Лукашенко, которому ты жопу облизываешь", – возмутился Шкиряк, выступив в защиту своего бывшего начальника.

Шкиряк также заявил, что у Шевченко "руки в крови, как у [президента РФ Владимира] Путина".

Контекст:

Несмотря на то, что Украина не признала последние президентские выборы в Беларуси, Шевченко в августе 2020 года опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко"

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко. При этом украинский нардеп заявил, что "давно мечтал" познакомиться с Лукашенко, а "36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом". Во фракции "Слуга народа" подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.

23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.

24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Лишить депутатского мандата Шевченко нельзя в связи с тем, что избирался в парламент он в мажоритарном округе.

Теги: Александр Лукашенко, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, политика, Василий Голованов, политик Евгений Шевченко, ведущий
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