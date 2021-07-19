Нардеп Шевченко спел на "Славянском базаре" и назвал Лукашенко своим другом. Видео

Вместе с Евгением Шевченко на сцене "Славянского базара" дуэтом спел украинский композитор Николо Петраш. Они исполнили песню "Четыре времени года".

После песни Шевченко обратился к присутствующим на украинском языке: "Родные мои сябры, искренний привет вам из братской Украины".

В дальнейшем он начал говорить по-русски. Со сцены он выразил искреннюю благодарность и назвал считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко "своим искренним другом". Он поблагодарил и организаторов за такой "праздник". Белорусский народ он назвал честным и чрезвычайно искренним.