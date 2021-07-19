Нардеп Шевченко спел на "Славянском базаре" и назвал Лукашенко своим другом. Видео

Вместе с Евгением Шевченко на сцене "Славянского базара" дуэтом спел украинский композитор Николо Петраш. Они исполнили песню "Четыре времени года".
После песни Шевченко обратился к присутствующим на украинском языке: "Родные мои сябры, искренний привет вам из братской Украины".
В дальнейшем он начал говорить по-русски. Со сцены он выразил искреннюю благодарность и назвал считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко "своим искренним другом". Он поблагодарил и организаторов за такой "праздник". Белорусский народ он назвал честным и чрезвычайно искренним.
Международный музыкальный фестиваль "Славянский базар" проводится с 1992 года. В 2021 году мероприятие проходило в период с 14-го по 19 июля. Оно проводится под патронатом Лукашенко. Белорусы в соцсетях просили артистов бойкотировать фестиваль в связи с политическим кризисом в стране
В конце марта от участия в мероприятии отказался украинский шоумен Тимур Мирошниченко, который более 10 лет был ведущим этого мероприятия от Украины. Его место занял другой украинский ведущий Андрей Доманский, однако вскоре он тоже сообщил, что не едет на фестиваль. Ведущей в итоге стала журналистка канала "Перший незалежний" Диана Панченко.
Несмотря на то что Украина не признает выборы в Беларуси, Шевченко в августе опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым "хочется адреналина, но не хочется платить налоги", и призвал белорусов "простить грехи Лукашенко".
20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси. При этом украинский нардеп заявил, что "давно мечтал" познакомиться с Лукашенко, а "36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом". Во фракции "Слуги народа" подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины.
23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.
24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Лишить депутатского мандата Шевченко нельзя в связи с тем, что избирался в парламент он в мажоритарном округе.