"Я – все. Ни о чем не жалею". Шкиряк сообщил, что уволился из МВД

Шкиряк: Прошу прощения у тех, кому не смог помочь в силу различных обстоятельств Фото: Зорян Шкиряк / Facebook

"Я – все. Сегодня сразу после возвращения из отпуска уволился из МВД Украины. Спокойно и с соблюдением всех необходимых формальностей. Более семи очень тяжелых и бурных лет. Целая эпоха и значительная часть моей жизни, которая навсегда останется со мной. Горжусь каждым днем, проведенным в должности советника министра МВД в команде [экс-министра внутренних дел] Арсена Авакова. Ни о чем не жалею", – заявил Шкиряк.

Он поблагодарил соратников и всех сотрудников министерства, а также врагов "за тонны вылитой грязи".

"Прошу прощения у тех, кому не смог помочь в силу различных обстоятельств. А также если кого-то несправедливо обидел. Искренне желаю новому министру МВД Денису Монастырскому держать заданный вектор и не поступаться принципами патриотизма", – написал экс-советник.