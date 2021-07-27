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Экс-министр труда Польши поспорил с Миловановым на 1 млн грн

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Милованов (слева) и Кульпа (справа) поспорили во время форума "Украина 30"
Милованов (слева) и Кульпа (справа) поспорили во время форума "Украина 30"
Скриншот: КШДУ ім. Сергія Нижного / YouTube

Экс-министр труда Польши Петр Кульпа поспорил с советником руководителя Офиса президента Тимофеем Миловановым на 1 млн грн. Соответствующее видео в YouTube опубликовала 27 июля Киевская школа госуправления имени Сергея Нижнего, в которой работает Кульпа.

Политики вступили в дискуссию о Конституции Украины еще во время форума "Украина 30". Кульпа доказывал, что президент или премьер-министр Украины не имеют полномочий, чтобы снимать конституционных министров с их должностей. В ответ на это Милованов заявил, что польский политик просто не знает, как работает Конституция Украины.

После спора Кульпа предложил Милованову пари: если советник главы ОП найдет в Конституции Украины полномочия для президента или для премьер-министра снимать конституционных министров с их должностей, то Кульпа пополнит украинский бюджет на 1 млн грн.

Если же такой нормы в основном законе Милованов не сможет найти, то он вернет в бюджет деньги, заработанные на консультациях и анализах в 2021 году.

ВИДЕО
Видео: КШДУ ім. Сергія Нижного / YouTube
Контекст:

Петр Кульпа – директор программы "Школа министров" в Киевской школе государственного управления имени Сергея Нижного, аудитор, юридический советник департамента стратегии Высшего Органа Аудита Польши, бывший министр труда, заместитель министра экономики Польши.

Теги: конституция, Польша, бюджет, Тимофей Милованов
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