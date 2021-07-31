"Система власти построена на марионетках". Данилюк заявил, что у него конфликт не с Миловановым

"Я не вижу смысла обсуждать действия Милованова. Этот человек полностью зависим без права на собственное мнение. В личном разговоре вчера Тимофей признал, что выполнил указание от Офиса президента – снять меня с конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности любым способом", – написал экс-секретарь СНБО.

По его словам, Милованов предлагал ему обращаться в Окружной административный суд Киева.

"Именно в тот зашкваренный суд, который до сих пор не ликвидировали только потому, что судья [Павел] Вовк, как и Милованов, согласился быть "фунтом" Офиса президента. Вся система власти сейчас построена на марионетках. Марионетки возглавляют конкурсные комиссии, суды, органы государственной власти. Руководство страны гордится этим. И хочет, чтобы директор Бюро экономической безопасности также был карманным. А я не раз доказывал, что не прогибаюсь ни под кого", – объяснил Данилюк.

Он считает, что его конфликт с Миловановым пытается представить как личный именно Офис президента Украины.

"У меня нет и просто не может быть конфликта с Миловановым. У меня конфликт с его хозяевами. Конфликт с руководителями страны по сути их политики. Я считаю, что сейчас объяснения должен давать [президент Украины Владимир] Зеленский", – подчеркнул Данилюк.

Он перечислил, о чем хотел бы узнать от Зеленского:

о "треше с забавным похищением" экс-судьи Николая Чауса из Молдовы и в Виннице;

о провале международной политики, которая приводит к запуску газопровода "Северный поток – 2";

о словах представителей команды власти "о ядерном шантаже или повороте на Восток";

объяснения по поводу "саботажа конкурса" на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

объяснения "относительно вмешательства" главы Офиса президента Андрея Ермака в конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Я и общество требуем объяснений и ответов на эти важные вопросы. А "фунты" пусть общаются с "фунтами", – заявил Данилюк.