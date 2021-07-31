Данилюк на своем дне рождения ударил Милованова

Милованов пришел на день рождения Данилюка, там они подрались Фото: Василий Шурупов / Facebook

По данным "Страны", празднование проходило в коворкинге Creative States Arsenal в Киеве.

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец, который присутствовал на вечеринке, рассказал, что Милованов и Данилюк разговаривали, потом начали ссориться. Данилюк попросил Милованова уйти и доложить главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

"В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена [беглого президента Украины Виктора] Януковича работал?" – сообщил Кравец.

После этого Данилюк ударил Милованова и назвал его подонком. Политиков разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, сообщила "Украинская правда".

Закончился конфликт тем, что Трепак увел Милованова, у него была рассечена бровь.

Вечером 30 июля Милованов в Facebook опубликовал фото с Данилюком.

"Фотки дня. С днем рождения, Александр!" – написал глава конкурсной комиссии БЭБ.

После драки Милованов написал под своим постом, что "дебаты перешли в активную фазу".

"Если серьезно, Данилюк неадекватен. Таких нельзя допускать к государственной службе", – заявил Милованов.

Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook

В другом комментарии он отметил, что Данилюк сам пригласил его на день рождения.

"Странная история. Данилюк дебатирует в стиле 90-х", – написал Милованов.

Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook



В комментариях к посту Василий Шурупов опубликовал фотографию Милованова, который одной рукой прикрывает глаз.

"А это точно фотка дня", – написал комментатор.

На предложение Татьяны Домбровской вызвать Данилюка на дуэль Милованов ответил: "Можно".

Бывший заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак разместил в Facebook фото, на котором Данилюк и Милованов разговаривают возле машины.

"Человек, похожий на Александра Данилюка, разговаривает с человеком, похожим на Тимофея Милованова! Это разборка! Но на мой взгляд, Данилюк слишком вежлив! Я бы сразу в пятак засветил", – написал Чумак.

Роман Кравец сообщил в Facebook, что Белоцерковец разнимал Данилюка и Милованова в футболке "Пляжный патруль", и опубликовал фото депутата.