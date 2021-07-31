Данилюк на своем дне рождения ударил Милованова

По данным "Страны", празднование проходило в коворкинге Creative States Arsenal в Киеве.
Журналист "Украинской правды" Роман Кравец, который присутствовал на вечеринке, рассказал, что Милованов и Данилюк разговаривали, потом начали ссориться. Данилюк попросил Милованова уйти и доложить главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, что его выгнали со дня рождения.
"В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена [беглого президента Украины Виктора] Януковича работал?" – сообщил Кравец.
После этого Данилюк ударил Милованова и назвал его подонком. Политиков разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, сообщила "Украинская правда".
Закончился конфликт тем, что Трепак увел Милованова, у него была рассечена бровь.
Вечером 30 июля Милованов в Facebook опубликовал фото с Данилюком.
"Фотки дня. С днем рождения, Александр!" – написал глава конкурсной комиссии БЭБ.
После драки Милованов написал под своим постом, что "дебаты перешли в активную фазу".
"Если серьезно, Данилюк неадекватен. Таких нельзя допускать к государственной службе", – заявил Милованов.
В другом комментарии он отметил, что Данилюк сам пригласил его на день рождения.
"Странная история. Данилюк дебатирует в стиле 90-х", – написал Милованов.
В комментариях к посту Василий Шурупов опубликовал фотографию Милованова, который одной рукой прикрывает глаз.
"А это точно фотка дня", – написал комментатор.
На предложение Татьяны Домбровской вызвать Данилюка на дуэль Милованов ответил: "Можно".
Бывший заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак разместил в Facebook фото, на котором Данилюк и Милованов разговаривают возле машины.
"Человек, похожий на Александра Данилюка, разговаривает с человеком, похожим на Тимофея Милованова! Это разборка! Но на мой взгляд, Данилюк слишком вежлив! Я бы сразу в пятак засветил", – написал Чумак.
Роман Кравец сообщил в Facebook, что Белоцерковец разнимал Данилюка и Милованова в футболке "Пляжный патруль", и опубликовал фото депутата.
29 июля конкурсная комиссия БЭБ не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора. Он заявил, что комиссия не признала диплом Индианского университета. Милованов объяснил эту ситуацию тем, что у Данилюка "проблемы с профильным образованием". По словам Милованова, Данилюк должен был провести процедуру нострификации диплома в Министерстве образования и науки, это позволило бы ему принять участие в конкурсе.
В тот же день два политика устроили перепалку в эфире телеканала "Украина 24". Данилюк настаивал, что ранее, когда он работал в правительстве и СНБО, его образования было достаточно. Милованов ответил, что понимает, "что это обидно".
Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.
В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Глава бюро будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.
Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.
Всего на конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.