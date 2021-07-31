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ПОЛИТИКА

Данилюк на своем дне рождения ударил Милованова

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Милованов пришел на день рождения Данилюка, там они подрались
Милованов пришел на день рождения Данилюка, там они подрались
Фото: Василий Шурупов / Facebook

Экс-министр финансов Украины и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк 30 июля во время празднования своего дня рождения подрался с главой конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности, экс-министром финансов Тимофеем Миловановым. Об этом сообщила "Украинская правда".

По данным "Страны", празднование проходило в коворкинге Creative States Arsenal в Киеве. 

Журналист "Украинской правды" Роман Кравец, который присутствовал на вечеринке, рассказал, что Милованов и Данилюк разговаривали, потом начали ссориться. Данилюк попросил Милованова уйти и доложить главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

"В какой-то момент Милованов обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена [беглого президента Украины Виктора] Януковича работал?" – сообщил Кравец.

После этого Данилюк ударил Милованова и назвал его подонком. Политиков разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак, сообщила "Украинская правда".

Закончился конфликт тем, что Трепак увел Милованова, у него была рассечена бровь.

Вечером 30 июля Милованов в Facebook опубликовал фото с Данилюком.

"Фотки дня. С днем рождения, Александр!" – написал глава конкурсной комиссии БЭБ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2066570543512117&id=100004775745586

После драки Милованов написал под своим постом, что "дебаты перешли в активную фазу".

"Если серьезно, Данилюк неадекватен. Таких нельзя допускать к государственной службе", – заявил Милованов.

Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook
Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook

В другом комментарии он отметил, что Данилюк сам пригласил его на день рождения. 

"Странная история. Данилюк дебатирует в стиле 90-х", – написал Милованов. 

Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook

Скриншот: Тимофей Милованов / Facebook

В комментариях к посту Василий Шурупов опубликовал фотографию Милованова, который одной рукой прикрывает глаз.

"А это точно фотка дня", – написал комментатор.

На предложение Татьяны Домбровской вызвать Данилюка на дуэль Милованов ответил: "Можно".

Бывший заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак разместил в Facebook фото, на котором Данилюк и Милованов разговаривают возле машины.

"Человек, похожий на Александра Данилюка, разговаривает с человеком, похожим на Тимофея Милованова! Это разборка! Но на мой взгляд, Данилюк слишком вежлив! Я бы сразу в пятак засветил", – написал Чумак.

https://www.facebook.com/vik.chumak/posts/4136016873134172

Роман Кравец сообщил в Facebook, что Белоцерковец разнимал Данилюка и Милованова в футболке "Пляжный патруль", и опубликовал фото депутата.

https://www.facebook.com/roman.nekravets/posts/4207612912639764

Контекст:

29 июля конкурсная комиссия БЭБ не допустила Данилюка к конкурсу на должность директора. Он заявил, что комиссия не признала диплом Индианского университета. Милованов объяснил эту ситуацию тем, что у Данилюка "проблемы с профильным образованием". По словам Милованова, Данилюк должен был провести процедуру нострификации диплома в Министерстве образования и науки, это позволило бы ему принять участие в конкурсе.

В тот же день два политика устроили перепалку в эфире телеканала "Украина 24". Данилюк настаивал, что ранее, когда он работал в правительстве и СНБО, его образования было достаточно. Милованов ответил, что понимает, "что это обидно".

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Глава бюро будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Всего на конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.

Теги: Украина, Виктор Чумак, Александр Данилюк, СНБО, ГФС, Дмитрий Белоцерковец, Виктор Трепак, Тимофей Милованов, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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