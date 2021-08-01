Милованов написал заявление в полицию на Данилюка и собирается к врачу

Милованов (справа) подал на Данилюка (слева) заявление в полицию, тот обещает с полицией "действовать по закону" Фото: Олександр Данилюк / Facebook, Тимофей Милованов / Facebook

Издание отмечает, что политики после инцидента не встречались и не разговаривали.

"Да, я написал заявление. Нанял адвокатов, они решают дальнейшие юридические действия. Данилюка не допустили к конкурсу. Последние события показали, что решение правильное", – заявил Милованов.

Он также сообщил в Facebook 1 августа, что прилетел в США, где ближайшие три недели будет преподавать в Питтсбурге, и намерен пойти к врачу – проверить синяки и подбитый Данилюком глаз.

"Фингал мой расцвел, и в Борисполе я купил очки, чтобы его спрятать. Дешевых не было, но я и не искал. Поэтому Armani за €120", – отметил Милованов.

Данилюк, в свою очередь, в комментарии "Обозревателю" заявил, что конфликта с Миловановым у него нет, так как тот "не является субъектом".

"Его фактически назначили на руководителя комиссии. Другим членам звонили из офиса и просто сказали, кто будет ее возглавлять. Милованов – инструмент", – считает экс-министр.

Данилюк выразил уверенность, что правда на его стороне.

"С полицией буду действовать по закону. У них [в Офисе президента] свое дело, а у меня свое. Они меня боятся. Поэтому пусть думают", – заявил он.