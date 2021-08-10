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За семь месяцев 2021 года ГФС изъяла контрафактной продукции на 2,5 млрд грн – глава ведомства Мельник

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Мельник заявил, что ГФС добилась "определенных результатов" в сокращении теневого сектора экономики
Мельник заявил, что ГФС добилась "определенных результатов" в сокращении теневого сектора экономики
Фото: Вадим Мельник / Facebook

За первые семь месяцев 2021 года Госфискальная служба изъяла контрафактной продукции на 2,5 млрд грн.

Об этом в колонке для журнала "Фокус" написал 10 августа глава ГФС Вадим Мельник. 

Он заявил, что ГФС делает последовательные шаги к сокращению теневого сектора экономики и "добилась на этом поприще определенных результатов". 

"Что в пределах компетенции мы сделали для минимизации тени? Если говорить языком цифр, то в целом мы за семь месяцев текущего года изъяли из незаконного оборота товаров подакцизной группы на сумму почти 2,5 млрд грн, выявили 100 незаконных производств таких товаров. Своих покупателей не нашли почти 2 млн тонн контрафактного спирта и 560 тонн ликеро-водочных изделий, которые вместе стоили почти полмиллиарда грн. Изъяли более 40 тыс. тонн незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, поэтому теневики этой отрасли недосчитались 1,2 млрд грн прибыли. Не дошли до точек продаж почти 13,6 млн пачек контрафактных сигарет на сумму 720 млн грн", – рассказал Мельник. 

Весной в составе ГФС создали Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Сейчас этот орган, по словам Мельника, "обеспечивает консолидированное сотрудничество между ГФС и бизнес-сообществами". Он говорит, что это тоже вклад в борьбу с теневыми рынками.

"Мы ускорили механизм получения и рассмотрения обращений от бизнеса. При необходимости сами обращаемся к предпринимателям, разъясняем причины силового вмешательства в их деятельность, обосновываем законность. И непонимание исчезает. После такой коммуникации предприниматели выражают готовность сотрудничать. Обе стороны этого диалога – и государственные органы, и легальный бизнес – стремятся преодолеть теневой сектор, поэтому мы объединяемся в этой борьбе. Мы наработали алгоритмы работы Офиса и видим положительный эффект. Около 20 бизнес-сообществ выразили положительную оценку этой нашей работы", – добавил глава ГФС. 

Контекст:

Мельник был назначен на должность руководителя Государственной фискальной службы в декабре 2020 года.

Теги: экономика, бизнес, ГФС, Государственная фискальная служба, контрафакт, предприниматели, сотрудничество, Вадим Мельник
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