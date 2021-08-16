Ввели схему безосновательной эвакуации авто на штрафплощадки. В Киеве разоблачили чиновников КГГА

Пятерых чиновников КГГА подозревают в безосновательных штрафах при эвакуации автомобилей с улиц Киева Фото: gp.gov.ua

По версии следствия, один из руководителей департамента транспортной инфраструктуры КГГА с помощью руководства управления по парковке и подчиненных инспекторов ввел схему обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных автомобилей с улиц Киева на штрафплощадки.

"Автомобили владельцы могли забрать только после оплаты штрафов, сумма которых была вдвое больше официальной", – сообщили в Офисе генпрокурора.

К схеме привлекли руководителей частных служб-эвакуаторов.

"Ежедневно составлялось 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить дневной план, они прибегали к хитрости – у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы", – сообщили в Офисе генпрокурора.

У фигурантов дела провели обыски, в ходе которых изъяли документы, носители информации и другие вещдоки.

Пятерым чиновникам КГГА и двум руководителям частных юрлиц сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).