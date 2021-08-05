"Зеленский боится массовых протестов". "Нацкорпус" ответил на обыски у членов Азовского движения в Харькове

Один из задержанных – автор лозунга "Путин – х...йло", ветеран Сергей Величко (Чили), сообщили в "Национальном корпусе" Фото: nationalcorps.org

"Реальная причина такого "показательного выступления" – желание власти зачистить улицу. Очевидно, что Зеленский боится массовых протестов, боится патриотов, которые не дадут ему сдать Украину", – говорится в заявлении.

Партийцы отметили, что все члены Азовского движения, у которых сегодня прошли обыски, – это ветераны российско-украинской войны, общественные активисты.

"Это украинцы с четкой патриотической позицией, которые всегда первыми вставали на защиту государства. Именно они попали под давление правоохранительных органов по совершенно вымышленным причинам", – заявили в "Нацкорпусе".

"Национальный корпус" призвал все проукраинские силы "поддержать защитников Украины, которых преследует власть".

"Один из задержанных – автор известного во всем мире лозунга "Путин – х...йло", харьковский патриот, ветеран русско-украинской войны Сергей Величко (Чили). Сегодня он пострадал за свою активную гражданскую позицию. Вместо того, чтобы дожать пятую колонну, Зеленский обратился к преследованиям ветеранов и патриотов, ведь они являются той силой, которая контролирует власть и не дает изменить национальные интересы государства", – убеждены в партии.

В "Нацкорпусе" напомнили, что 6 августа в 10.00 в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения патриотам из Харькова.

"Уверяю: мы умеем и будем драться за своих людей!" – написал в Telegram руководитель центрального штаба Нацкорпуса, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.