В результате стрельбы в Харькове ранен представитель "Нацкорпуса". Организация обвиняет "Патриотов – За жизнь" Кивы

"Сегодня в Харькове подстрелили Артема Мошенского, когда он выходил из дома и садился в машину. Артем – известный в Харькове представитель нашего движения. Сейчас он борется за жизнь на операционном столе!" – написал Жорин.

Он утверждает, что к нападению причастен один из лидеров организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты – За жизнь", экс-командир роты Нацполиции "Східний корпус" Олег Ширяев.

Ширяев в Facebook отрицает свою причастность к нападению и рекомендует искать виновных в самом "Нацкорпусе".

"Еще одна публичная казнь еще одного азовца, который слишком много знал о преступлениях [основателя полка "Азов" и лидера "Нацкорпуса" Андрея] Билецкого и верхушки. И снова убийцы хотят переложить ответственность на чужие плечи, обвиняя меня в причастности к данному инциденту. Официально заявляю, что никакого отношения к этому происшествию не имею!" – написал Ширяев.

Он заявил, что это "зачистка свидетелей", и посоветовал искать заказчиков и исполнителей "среди своих".

Сам Ширяев, по данным "Интерфакс-Украина", входил в "Нацкорпус", однако был исключен из него в сентябре 2017 года.