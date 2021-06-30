Во Львовской области мужчине выстрелили в лицо во время дорожного конфликта. Он выжил

Инцидент произошел 28 июня. По словам 37-летнего пострадавшего, около 21.00 у водителя автомобиля Hyundai Santa Fe, пассажиром которого он был, возник конфликт с водителем автомобиля Toyota Camry.

Во время перепалки последний выстрелил из неизвестного оружия и попал пассажиру в лицо, а именно в левую щеку.

Правоохранители установили, что к преступлению причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день полицейские задержали его.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.