В Харькове неизвестный открыл стрельбу. В городе введена операция "Сирена"

Сообщение о том, что на улице Родниковой злоумышленник несколько раз выстрелил в мужчину из неизвестного оружия, поступило в полицию в 9.30.

По данным правоохранителей, в результате происшествия пострадал мужчина 1990 года рождения.

"31-летний пострадавший получил ранения в области шеи. Он доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", – отметили в полиции.

Правоохранители начали в городе операцию "Сирена".

Полиция осматривает место происшествия и устанавливает личность мужчины, открывшего огонь.