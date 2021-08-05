В Харьковской области СБУ проводит обыски у членов "Нацкорпуса". СМИ пишут, что их подозревают в рэкете

В СБУ сказали, что следственные действия еще не окончены Фото: Служба безпеки України / Facebook

"На территории Харьковской области проводятся оперативно-следственные действия, обыски у участников "Нацкорпуса", – сказали в СБУ.

В спецслужбе отметили, что следственные действия еще не окончены, детали сообщат позже. В пресс-службе "Нацкорпуса" сказали, что пока не комментируют эту информацию.

"На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены "Нацкорпуса". После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию", – сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области.

Издание "Deтектив.info" со ссылкой на информированный источник сообщило о серии обысков и задержании сотрудниками СБУ семи членов харьковского областного отделения партии "Национальный корпус", среди которых Сергей Величко. Их подозревают в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

"В течение не менее трех последних лет [подозреваемые] "кошмарили" учреждения здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области [...] На момент подготовки этого материала источник подтверждает факт задержания семи участников "азовского ОПГ", включая Чили – Величко", – написало издание.

По информации "Deтектив.info", силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы.