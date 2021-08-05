ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Харьковской области СБУ проводит обыски у членов "Нацкорпуса". СМИ пишут, что их подозревают в рэкете

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В СБУ сказали, что следственные действия еще не окончены
В СБУ сказали, что следственные действия еще не окончены
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины 5 августа проводит обыски у членов "Национального корпуса" в Харьковской области. Об этом сообщили LIGA.net в пресс-центре областного управления СБУ.

"На территории Харьковской области проводятся оперативно-следственные действия, обыски у участников "Нацкорпуса", – сказали в СБУ.

В спецслужбе отметили, что следственные действия еще не окончены, детали сообщат позже. В пресс-службе "Нацкорпуса" сказали, что пока не комментируют эту информацию. 

"На данный момент в Харьковской области действительно проводятся оперативно-следственные действия, обыски в рамках уголовного производства, фигурантами в котором являются члены "Нацкорпуса". После окончания оперативно-следственных действий мы предоставим более подробную информацию", – сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области.

Издание "Deтектив.info" со ссылкой на информированный источник сообщило о серии обысков и задержании сотрудниками СБУ семи членов харьковского областного отделения партии "Национальный корпус", среди которых Сергей Величко. Их подозревают в создании и участии в составе организованной преступной группировки, специализировавшейся на рэкете.

"В течение не менее трех последних лет [подозреваемые] "кошмарили" учреждения здравоохранения и предпринимателей, которые предоставляют ритуальные услуги на территории Харьковской области [...] На момент подготовки этого материала источник подтверждает факт задержания семи участников "азовского ОПГ", включая Чили – Величко", – написало издание.

По информации "Deтектив.info", силовики провели более 50 обысков по месту жительства и в помещениях, обнаружив, в частности, оружие и боеприпасы.

Теги: оружие, Харьковская область, боеприпасы, спецслужбы, Национальный корпус, обыски, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Ротару, Maruv, Макс Барских, Ани Лорак и Лобода выступят на фестивале "Новая волна" в Сочи
Ротару, Maruv, Макс Барских, Ани Лорак и Лобода выступят на фестивале "Новая волна" в Сочи
"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"
"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"
"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата
"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата
Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар
Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар
5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка
Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка
Солянка мясная. Простой рецепт
Солянка мясная. Простой рецепт
"Вы эти заберите себе домой, а мне купите нормальные". Полякова перед камерой отчитала помощницу за новые ложки, которые "гнутся"
"Вы эти заберите себе домой, а мне купите нормальные". Полякова перед камерой отчитала помощницу за новые ложки, которые "гнутся"
"Какие забавные утюги на ногах", "Они ужасны!", "Эталон пошлости и безвкусицы". Волочкова снялась в прозрачном пеньюаре
"Какие забавные утюги на ногах", "Они ужасны!", "Эталон пошлости и безвкусицы". Волочкова снялась в прозрачном пеньюаре
"Классный", "Похож на Брюса Уиллиса". Потап показал голый торс
"Классный", "Похож на Брюса Уиллиса". Потап показал голый торс
"86 было слишком много для меня. Красавицей себя не чувствовала". Мозговая показала, как выглядит после похудения на 20 кг
"86 было слишком много для меня. Красавицей себя не чувствовала". Мозговая показала, как выглядит после похудения на 20 кг
"Ух, хороша", "Скатертью обмоталась зачем?", "Царица морей". Каменских в томных позах позировала в светлом бикини
"Ух, хороша", "Скатертью обмоталась зачем?", "Царица морей". Каменских в томных позах позировала в светлом бикини
21 год вместе и девять лет в браке. Грег Чапкис трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
21 год вместе и девять лет в браке. Грег Чапкис трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
"Стала часто оголяться. Появился молодой любовник?" Жена 83-летнего Кончаловского Высоцкая станцевала в маленьком бикини
"Стала часто оголяться. Появился молодой любовник?" Жена 83-летнего Кончаловского Высоцкая станцевала в маленьком бикини
  "Нам сегодня 10 лет! Надя! 10". Dantes посвятил жене клип, в котором показал кадры их первого свидания. Видео
  "Нам сегодня 10 лет! Надя! 10". Dantes посвятил жене клип, в котором показал кадры их первого свидания. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS