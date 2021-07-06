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Покушение на члена "Нацкорпуса". В Харькове задержали координатора "Патриотов – За жизнь" Ширяева

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Во время стрельбы в Харькове Ширяев (на фото) находился в Киеве, утверждает руководитель движения "Патриоты За жизнь" Кива
Во время стрельбы в Харькове Ширяев (на фото) находился в Киеве, утверждает руководитель движения "Патриоты – За жизнь" Кива
Фото: Олег Ширяев / Facebook

В Харькове задержали координатора организации "Патриоты – За жизнь" Олега Ширяева. Об этом сообщил Общественному начальник полиции области Андрей Рубель.

По словам Рубеля, задержание проводил уголовный розыск, но в рамках какого производства – он не уточнил.

По неофициальной информации издания, Ширяев задержан по делу о нападении 30 июня на члена "Национального корпуса" Артема Мошенского. 

Основатель общественной организации "Патриоты – За жизнь", нардеп от ОПЗЖ Илья Кива прокомментировал ситуацию в своем Facebook. Он подтвердил, что Ширяеву предъявят обвинение в попытке убийства Мошенского.

"С полной ответственностью заявляю, что Олег Ширяев в момент совершения преступления в Харькове находился в городе Киеве, и об этом прекрасно знают сотрудники СБУ и Национальной полиции, так как они неоднократно с ним связывались и просили выйти по видеосвязи с установлением его местонахождения и геолокации", – заявил Кива.

Задержание Ширяева Кива связал с "системным давлением и дискредитацией оппозиции". 

https://www.facebook.com/kivailya/videos/347198236876749/

Контекст:

30 июня в Харькове неизвестный открыл огонь на улице, в результате стрельбы в больницу доставили мужчину с ранением в области шеи.

Позднее стало известно, что ранен член "Национального корпуса" Артем Мошенский. В организации обвинили в покушении Ширяева. Он отрицал свою причастность и заявлял, что нападение – "зачистка свидетелей" в самом "Нацкорпусе".

Сам Ширяев в 2014–2017 годах входил в харьковское отделение гражданского корпуса "Азов", руководил общественной организацией "Східний корпус". Издание "Заборона" писало, что ранее "Нацкорпус" и "Східний корпус" сотрудничали, а Ширяев был членом партии "Национальный корпус". В интервью изданию "Справжня варта" в октябре 2016 года Ширяев назвал лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого "вождем "азовского движения" и высказал мнение, что он "приведет Украину к процветанию".

В марте 2018 года на странице "Общественная приемная народного депутата Украины Андрея Билецкого" в Facebook было опубликовано заявление, что "Национальный корпус" никак не связан с ОО "Східний корпус" и что эта организация "была замечена в рейдерских атаках на бизнес и контрабанде". В посте также было указано, что в сентябре 2017 года Ширяев был исключен из партии "Национальный корпус".

В сентябре 2018 года Ширяев стал фигурантом дела о хулиганстве при попытке захвата агропредприятия в Харьковской области. Его арестовали, но позже освободили под залог. 18 ноября Ширяева избили. Он утверждает, что к этому причастны члены "Национального корпуса".

Теги: Харьков, стрельба, полиция, нападение, покушение, Илья Кива, Национальный корпус, Олег Ширяев, Патриоты – За жизнь
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