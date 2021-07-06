Покушение на члена "Нацкорпуса". В Харькове задержали координатора "Патриотов – За жизнь" Ширяева

Во время стрельбы в Харькове Ширяев (на фото) находился в Киеве, утверждает руководитель движения "Патриоты – За жизнь" Кива Фото: Олег Ширяев / Facebook

По словам Рубеля, задержание проводил уголовный розыск, но в рамках какого производства – он не уточнил.

По неофициальной информации издания, Ширяев задержан по делу о нападении 30 июня на члена "Национального корпуса" Артема Мошенского.

Основатель общественной организации "Патриоты – За жизнь", нардеп от ОПЗЖ Илья Кива прокомментировал ситуацию в своем Facebook. Он подтвердил, что Ширяеву предъявят обвинение в попытке убийства Мошенского.

"С полной ответственностью заявляю, что Олег Ширяев в момент совершения преступления в Харькове находился в городе Киеве, и об этом прекрасно знают сотрудники СБУ и Национальной полиции, так как они неоднократно с ним связывались и просили выйти по видеосвязи с установлением его местонахождения и геолокации", – заявил Кива.

Задержание Ширяева Кива связал с "системным давлением и дискредитацией оппозиции".