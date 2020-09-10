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ПОЛИТИКА

Задержанные по делу о нападении на "Патриотов – За жизнь" получили награду "Народный герой"

Квалификация уголовного производства по событиям с нападением на автобус организации "Патриоты – За жизнь" является ошибочной, так как при четырех пострадавших с легкими травмами нельзя заводить дело о покушении на умышленное убийство, подчеркнул юрист партии "Национальный корпус" Виктор Шендибило.

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16 подозреваемых заочно наградили почетными отличиями "Народный герой Украины"
16 подозреваемых заочно наградили почетными отличиями "Народный герой Украины"
Фото: nationalcorps.org

Защита арестованных на 60 суток по подозрению в нападении под Харьковом на членов организации "Патриоты – За жизнь" готовит апелляционную жалобу на меру пресечения, рассмотрение которой состоится 1 октября, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил юрист партии "Национальный корпус" Виктор Шендибило, сообщает сайт партии.

Он считает, что на ведущих дело следователей давят пророссийские политические силы.

Шендибило добавил, что задержанным "харьковским робингудам" избрана самая тяжелая из возможных мер пресечения – арест без права внесения залога. Им инкриминируют покушение на умышленное убийство и хулиганство. Он подчеркнул, что квалификация является ошибочной, "потому что не может быть покушение на умышленное убийство и только четверо пострадавших с легкими телесными повреждениями".

"Сказывается значительное политическое и информационное давление на сторону следствия по этому делу. В частности, сообщили о двух погибших, нескольких похищенных и о применении огнестрельного автоматического оружия. Хотя в дальнейшем полиция все это официально опровергла, сообщив, что есть всего четверо пострадавших с легкими телесными повреждениями. Это совсем не тянет на преступление особой тяжести", – отметил юрист.

Руководитель центрального штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин выразил поддержку заключенным "харьковским робингудам" и заявил, что они фактически выполнили функции правоохранительных органов, которые закрывают глаза на деятельность пророссийских боевых организаций в Украине "вроде титушек ОПЗЖ".

"Мы хорошо помним цену существования подобных пророссийских боевых организаций на территории Украины, которые убивали украинских активистов, журналистов и общественных деятелей. Мы хорошо помним харьковский "Оплот", который нападал на людей, убивал украинцев и, как следствие, позже сформировал собственный батальон на стороне "ДНР" и воевал против Украины. Нет никаких сомнений, что ручная собака [нардепа от ОПЗЖ Виктора] Медведчука – [нардеп от этой же фракции Илья] Кива формирует такие же отряды с такой же целью сейчас", – подчеркнул он.

Жорин добавил, что если правоохранительные органы не будут выполнять свои функции и бороться с нарастающей пророссийской угрозой внутри страны, то "это обязательно будут делать украинцы", которые не захотят наблюдать, как в Харьков, Одессу или Херсон входят российские войска.

На пресс-конференции также присутствовал председатель Народной наградной миссии и Международного фонда национально-патриотического единения "Рыцарь доброй воли" Павел Циганюк, пишет пресс-служба "Нацкорпуса". Он заочно наградил 16 подозреваемых почетными отличиями "Народный герой Украины" "за благородный чин и весомый вклад в защиту государственных интересов".

"Мы помним Одессу, Харьков, киевский Майдан. Мы прошли ту боль и кровь, принесли в жертву: кто – своих близких, кто – друзей. Поэтому принято решение отметить наших героев высшими статусами нашей Народной наградной миссии", – сказал он.

27 августа нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сообщил, что на трассе Киев – Харьков расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – За жизнь". Он заявлял о погибших и похищенном человеке, а затем опроверг свои слова о жертвах, уточнив, что речь идет о четырех пострадавших. По утверждению нардепа, нападающими были члены "Национального корпуса" и полка "Азов".

В полиции информацию о похищении человека опровергли и сообщили, что в результате нападения пострадало два члена организации "Патриоты – За жизнь".

В "Национальном корпусе" заявили, что ни они, ни полк "Азов" не имеют отношения к обстрелу автобуса, и призвали полицию задержать самого Киву за "причастность к организации террористического акта на трассе Киев – Харьков".

Вскоре после инцидента 14 нападавших задержали в Красноградском районе Харьковской области. Это жители Днепра в возрасте от 18 до 33 лет. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

По информации полиции, к нападению также причастны еще 35 человек из Харькова, Днепра и Полтавы. Часть из них также задержали.

Киевский райсуд Харькова отправил 16 подозреваемых в нападении на членов организации "Патриоты – За жизнь" под стражу без альтернативы залога.

Теги: арест, Илья Кива, апелляция, Народный герой Украины, Национальный корпус, Максим Жорин, Патриоты – За жизнь
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