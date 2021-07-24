В НАБУ подтвердили, что в кабинете и дома у председателя Харьковского облсовета проводились обыски

По его словам, у Товмасяна обыскивали рабочий кабинет и жилье, но "процессуального статуса на данный момент у указанного лица не может быть".

Обыски у фигурантов дела, по данным Карася, продолжались до 7.00 23 июля.

Задержанного замглавы облсовета правоохранители будут просить отправить под стражу. В таком случае суд также определит подозреваемому альтернативу в виде залога.

Карась отметил, что директор коммунального предприятия, с которого требовали взятку за возможность остаться на должности, работал на законных основаниях, так как контракт с ним был продлен.

Требуемую сумму в 1 млн 50 тыс. грн он выплачивал с апреля. Задержания НАБУ провело в ходе передачи последней части суммы в 350 тыс. грн.