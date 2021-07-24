ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В НАБУ подтвердили, что в кабинете и дома у председателя Харьковского облсовета проводились обыски

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Обыски проводили сотрудники НАБУ
Обыски проводили сотрудники НАБУ
Фото: nabu.gov.ua

В рамках уголовного производства, в котором фигурирует заместитель председателя Харьковского областного совета, обыски проводились и у председателя облсовета, представителя "Слуги народа" Артура Товмасяна. Об этом сообщил журналистам детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Николай Карась, проинформировало 23 июля агентство "Интерфакс-Украина".

По его словам, у Товмасяна обыскивали рабочий кабинет и жилье, но "процессуального статуса на данный момент у указанного лица не может быть".

Обыски у фигурантов дела, по данным Карася, продолжались до 7.00 23 июля.

Задержанного замглавы облсовета правоохранители будут просить отправить под стражу. В таком случае суд также определит подозреваемому альтернативу в виде залога.

Карась отметил, что директор коммунального предприятия, с которого требовали взятку за возможность остаться на должности, работал на законных основаниях, так как контракт с ним был продлен.

Требуемую сумму в 1 млн 50 тыс. грн он выплачивал с апреля. Задержания НАБУ провело в ходе передачи последней части суммы в 350 тыс. грн.

Контекст:

Вечером 22 июля харьковские СМИ сообщили, что на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, проходят обыски, в которых принимают участие порядка 10 сотрудников НАБУ.

Местные издания распространили информацию о задержании Товмасяна и его заместителя Андрея Малыша ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), однако задержание председателя не подтвердилось.

23 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова уведомила о подписании сообщения о подозрении для замглавы облсовета. Фамилию она не назвала, но подчеркнула, что "политическая принадлежность фигурантов им не поможет".

Теги: Харьков, обыск, взятка, Харьковский облсовет, задержание, детективы, НАБУ, обыски, Андрей Малыш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-невеста Владимира Кличко возобновила отношения с бывшим парнем, который отсидел за ее избиение
Экс-невеста Владимира Кличко возобновила отношения с бывшим парнем, который отсидел за ее избиение
24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков
"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку
"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку
"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv
"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv
Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"
Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом
"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом
"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини
"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини
24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Как ухаживать за домашней орхидеей
Как ухаживать за домашней орхидеей
"Могу позволить себе". Мейхер сделала заявление о своей карьере
"Могу позволить себе". Мейхер сделала заявление о своей карьере
"Одновременно как альтернатива сливкам и вину". Эксперт назвал необычный ингредиент, который можно добавлять в пасту
"Одновременно как альтернатива сливкам и вину". Эксперт назвал необычный ингредиент, который можно добавлять в пасту
Snoop Dogg несколько дней стримил без звука и стал мемом
Snoop Dogg несколько дней стримил без звука и стал мемом
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая: Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что
Участница "Танцев со звездами" Зарицкая: Я умею делать колесо, сажусь на шпагат, если что
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
"Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
  Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
Варенье из абрикосов на зиму. "Пятиминутка"
"Беременна". Седокова показала живот в облегающем платье
"Беременна". Седокова показала живот в облегающем платье
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде
"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS