НАБУ задержало заместителя главы Харьковского облсовета. Его подозревают в получении 1 млн грн взятки

В Харьковском облсовете сегодня проводили следственные действия Фото: depositphotos.com

По данным правоохранителей, чиновник и посредник получили взятку в размере 1 млн 50 тыс. грн.

"За указанные средства вышеуказанные лица обещали оставить на должности директора коммунального предприятия. Заместитель главы Харьковского облсовета и его сообщник были задержаны после получения последней части средств, а именно 350 тыс. грн", – заявили в САП.

Правоохранители собираются сообщить им о подозрении. Следствие устанавливает лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.

Вечером 22 июля харьковские СМИ сообщили, что на третьем этаже здания облсовета, где находятся кабинеты руководителей, проходят обыски, в которых принимают участие порядка 10 сотрудников НАБУ.

Местное издание Newsroom написало, что задержаны глава облсовета Артур Товмасян ("Слуга народа"), а также его зам Андрей Малыш ("Оппозиционная платформа – За жизнь") и глава фракции ОПЗЖ в облсовете Сергей Гладкоскок.

По информации журналиста издания "Слово и дело" Олега Новикова, детективы НАБУ задержали Малыша. "Также продолжаются следственные действия относительно возможной причастности других лиц. По моим данным, в частности, проверяется председатель Харьковского облсовета Товмасян", – написал Новиков в Telegram.