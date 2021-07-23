"Не могу скрыть сожаления". Венедиктова сообщила о подписании подозрения для замглавы Харьковского облсовета

"Мною были подписаны сообщения о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату. [...] Не могу скрыть сожаления, поскольку речь о моем родном городе и о моей родной области, но это ничего не меняет и не изменит", – написала она.
Генпрокурор подчеркнула, что "политическая принадлежность фигурантов им также не поможет, а скорее наоборот – внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение".
"Во время проведения следственных и процессуальных действий было установлено, что фигуранты этого дела фактически требовали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были фактически им переданы. Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами", – объяснила Венедиктова.
Она поблагодарила "за хорошо спланированную и прекрасно проведенную операцию" представителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
22 июля были задержаны замглавы Харьковского облсовета и его сообщник-адвокат при получении взятки в 350 тыс. грн – части из оговоренной суммы в 1 050 тыс. грн.
По данным СМИ, задержанным замглавы облсовета является Андрей Малыш, представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь".