"Не могу скрыть сожаления". Венедиктова сообщила о подписании подозрения для замглавы Харьковского облсовета

Венедиктова поблагодарила НАБУ и САП "за хорошо спланированную и прекрасно проведенную операцию" Фото: gp.gov.ua

"Мною были подписаны сообщения о подозрении заместителю председателя Харьковского областного совета и адвокату. [...] Не могу скрыть сожаления, поскольку речь о моем родном городе и о моей родной области, но это ничего не меняет и не изменит", – написала она.

Генпрокурор подчеркнула, что "политическая принадлежность фигурантов им также не поможет, а скорее наоборот – внимание к представителям команды власти в подобных случаях имеет значение".

"Во время проведения следственных и процессуальных действий было установлено, что фигуранты этого дела фактически требовали денежные средства за свою "помощь" в вопросе трудоустройства чиновника, а впоследствии указанные ими суммы были фактически им переданы. Все эти факты надлежащим образом зафиксированы детективами и прокурорами", – объяснила Венедиктова.

Она поблагодарила "за хорошо спланированную и прекрасно проведенную операцию" представителей Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.