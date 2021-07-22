Депутат установил на мэрии Харькова памятную доску Кернесу. В горсовете назвали это надругательством

Родзинский: У меня с Кернесом было разное видение развития Харькова, мы были оппонентами по многим вопросам Фото: Анатолий Родзинский / Facebook

"Больше чем за семь месяцев с момента смерти Кернеса городская власть не нашла времени и денег, чтобы повесить ему мемориальную доску на здании горсовета. У меня с Кернесом было разное видение развития Харькова, мы были оппонентами по многим вопросам, но за него на двух крайних выборах голосовало две трети харьковчан! Поэтому я и другие неравнодушные харьковчане решили взять дело в свои руки и сами повесили памятную доску трижды мэру Харькова Геннадию Кернесу. Как знак уважения к харьковчанам и их выбору", – объяснил свой поступок Родзинский.

На видео, опубликованном им, видно, что табличку сняли трое мужчин и унесли ее в здание мэрии.

Родзинский заявил, что указание снять ее мог дать исполняющий обязанности мэра Харькова, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

В мэрии Харькова поступок Родзинского назвали надругательством над памятью Кернеса и оскорблением харьковчан. Заявления опубликовали на странице горсовета в Facebook.

"Есть вещи, которые не придут в голову здоровым и достойным людям. Нельзя танцевать на могилах. Нельзя использовать памятную доску для того, чтобы нарезать на ней колбасу с последующей раздачей тем, кого пытаются подкупить на выборах. Нельзя позволять проходимцам прикасаться к святыням своими засаленными руками", – отметили в посте.

В мэрии сообщили, что убрали "печальные результаты деятельности депутата, жалкую табличку". И пообещали увековечить память Кернеса.

К вечеру стало известно, что мэрия Харькова обратилась в полицию с требованием привлечь к ответственности инициаторов и участников установления мемориальной доски. Об этом сказал первый заместитель городского головы Александр Новак во время брифинга, сообщило Общественное.

"Лица, совершившие это, никаких обращений в горсовет не направляли, и это является нарушением установленного порядка. Это свидетельствует о совершении правонарушения. Оно может содержать признаки как административного характера, так и уголовного", – отметил Новак.