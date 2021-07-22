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Депутат установил на мэрии Харькова памятную доску Кернесу. В горсовете назвали это надругательством

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Родзинский: У меня с Кернесом было разное видение развития Харькова, мы были оппонентами по многим вопросам
Родзинский: У меня с Кернесом было разное видение развития Харькова, мы были оппонентами по многим вопросам
Фото: Анатолий Родзинский / Facebook

Депутат Харьковского горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Анатолий Родзинский 22 июля повесил на здании мэрии мемориальную доску городскому голове Геннадию Кернесу. Табличка провисела на здании не более часа, об этом депутат сообщил в Facebook.

"Больше чем за семь месяцев с момента смерти Кернеса городская власть не нашла времени и денег, чтобы повесить ему мемориальную доску на здании горсовета. У меня с Кернесом было разное видение развития Харькова, мы были оппонентами по многим вопросам, но за него на двух крайних выборах голосовало две трети харьковчан! Поэтому я и другие неравнодушные харьковчане решили взять дело в свои руки и сами повесили памятную доску трижды мэру Харькова Геннадию Кернесу. Как знак уважения к харьковчанам и их выбору", – объяснил свой поступок Родзинский.

На видео, опубликованном им, видно, что табличку сняли трое мужчин и унесли ее в здание мэрии.

Родзинский заявил, что указание снять ее мог дать исполняющий обязанности мэра Харькова, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

https://www.facebook.com/anatoliy.rodzinskiy/posts/3587140997984789

В мэрии Харькова поступок Родзинского назвали надругательством над памятью Кернеса и оскорблением харьковчан. Заявления опубликовали на странице горсовета в Facebook.

"Есть вещи, которые не придут в голову здоровым и достойным людям. Нельзя танцевать на могилах. Нельзя использовать памятную доску для того, чтобы нарезать на ней колбасу с последующей раздачей тем, кого пытаются подкупить на выборах. Нельзя позволять проходимцам прикасаться к святыням своими засаленными руками", – отметили в посте.

В мэрии сообщили, что убрали "печальные результаты деятельности депутата, жалкую табличку". И пообещали увековечить память Кернеса.

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/4134345369952852

К вечеру стало известно, что мэрия Харькова обратилась в полицию с требованием привлечь к ответственности инициаторов и участников установления мемориальной доски. Об этом сказал первый заместитель городского головы Александр Новак во время брифинга, сообщило Общественное.

"Лица, совершившие это, никаких обращений в горсовет не направляли, и это является нарушением установленного порядка. Это свидетельствует о совершении правонарушения. Оно может содержать признаки как административного характера, так и уголовного", – отметил Новак.

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, Игорь Терехов, Анатолий Родзинский, память
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