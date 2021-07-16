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Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова

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Кернес был мэром 10 лет
Кернес был мэром 10 лет
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес, скончавшийся в декабре 2020 года от коронавирусной инфекции, стал почетным гражданином города. Об этом 14 июля проинформировал сайт горсовета.

Решение было принято на сессии городского совета.

Помимо Кернеса, звание "Почетный гражданин города Харькова" присвоили известному врачу-педиатру Евгению Комаровскому.

Кроме того, звание получили главврач горбольницы №3 Алла Бобейко, председатель правления общественной организации "Харьковский клуб "Генерал" Валентин Голик, скульптор Катиб Сафар оглы Мамедов, театральный режиссер Алексей Настаченко, бывший военком Харьковской области Алексей Середа и заместитель председателя правления завода ФЭД Валерий Фадеев.

"Кандидатуры почетных граждан города были утверждены экспертным советом, в состав которого входят почетные граждане Харькова, ректоры вузов и представители депутатских фракций городского совета", – отметили в мэрии.

Контекст:

Кернес занимал должность мэра Харькова с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

В ночь на 17 декабря 2020-го Кернес скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, депутаты, горсовет, Евгений Комаровский, мэр
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