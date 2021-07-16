Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова

Решение было принято на сессии городского совета.

Помимо Кернеса, звание "Почетный гражданин города Харькова" присвоили известному врачу-педиатру Евгению Комаровскому.

Кроме того, звание получили главврач горбольницы №3 Алла Бобейко, председатель правления общественной организации "Харьковский клуб "Генерал" Валентин Голик, скульптор Катиб Сафар оглы Мамедов, театральный режиссер Алексей Настаченко, бывший военком Харьковской области Алексей Середа и заместитель председателя правления завода ФЭД Валерий Фадеев.

"Кандидатуры почетных граждан города были утверждены экспертным советом, в состав которого входят почетные граждане Харькова, ректоры вузов и представители депутатских фракций городского совета", – отметили в мэрии.