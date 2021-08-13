СБУ сообщила о подозрении топ-чиновнице Госгеокадастра

Чиновница подписала документы, когда занимала должность и.о. начальника ГУ Госгеокадастра в Черниговской области Фото: ssu.gov.ua

"На момент совершения преступления она занимала должность и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области. Сотрудники СБУ установили, что в результате ненадлежащего исполнения служебных обязанностей чиновница подписала ряд приказов, которыми незаконно передала в частную собственность большие земельные участки", – заявили в СБУ.

Размеры участков в сообщении не уточнили. Чиновнице сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ напомнили, что весной этого года провели обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра, в ходе которых нашли доказательства незаконной приватизации более 2500 земельных участков.