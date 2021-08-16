В одесском лагере десятки детей заразились коронавирусом

Cимптомы COVID-19 проявились у 42 детей и двух работников лагеря "Молодая гвардия" Фото: Український дитячий центр "Молода гвардія" / Facebook

Отмечается, что симптомы COVID-19 проявились у 42 детей и двух работников лагеря. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для тестирования на коронавирус.

"Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", – рассказали в Одесском областном департаменте здравоохранения.

Детский оздоровительный лагерь закрыт на карантин.