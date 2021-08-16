Кузин: В октябре – ноябре ожидаем рост заболеваемости COVID-19 в Украине

"Мы стараемся максимально быстро "гасить" те кластеры, которые возникают в регионах. Но тем не менее нормы адаптивного карантина будут оставаться", – отметил Кузин.
По его словам, ситуация с распространением коронавируса в этом году похожа на ту, которая была годом ранее.
"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре – ноябре", – подчеркнул Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил Кузин 4 августа. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".
Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,27 млн случаев COVID-19 (за минувшие сутки – 417), умерло 53 269 человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.