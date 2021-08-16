Кузин: В октябре – ноябре ожидаем рост заболеваемости COVID-19 в Украине

Кузин: В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться Фото: phc.org.ua

"Мы стараемся максимально быстро "гасить" те кластеры, которые возникают в регионах. Но тем не менее нормы адаптивного карантина будут оставаться", – отметил Кузин.

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в этом году похожа на ту, которая была годом ранее.

"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре – ноябре", – подчеркнул Кузин.