В Украине подтверждено 147 случаев штамма коронавируса "Дельта" – Кузин

Он заявил, что в Украине сейчас постепенно ухудшается эпидемическая ситуация.

"Что касается штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", – сказал Кузин.

Главный санврач заявил, что быстрее всего штамм "Дельта" распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

"Сейчас эти места дают наибольший процент позитивных случаев этого штамма. Каковы его особенности? Действительно, он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты". Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение несущественное. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах вакцинированные люди не попадали в больницы, и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой экстранагрузки именно на систему здравоохранения", – заявил он.