В Украине подтверждено 147 случаев штамма коронавируса "Дельта" – Кузин

Он заявил, что в Украине сейчас постепенно ухудшается эпидемическая ситуация.
"Что касается штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", – сказал Кузин.
Главный санврач заявил, что быстрее всего штамм "Дельта" распространяется в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.
"Сейчас эти места дают наибольший процент позитивных случаев этого штамма. Каковы его особенности? Действительно, он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты". Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение несущественное. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах вакцинированные люди не попадали в больницы, и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой экстранагрузки именно на систему здравоохранения", – заявил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.
23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.