ВОЗ необходимо $11,5 млрд для борьбы с штаммом "Дельта" – СМИ

Большая часть денег, запрашиваемых ВОЗ, необходима для покупки тестов, кислорода и масок для наиболее бедных стран. Четверть суммы должна пойти на закупку сотен миллионов доз вакцин. В документе содержится призыв выделить дополнительно $3,8 млрд на закупку вакцин от COVID-19, отметило агентство.
30 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ срочно запрашивает $7,7 млрд на тесты, лечение и вакцины. Об этом написала пресс-служба организации.
"Параллельно с этим нам потребуется дополнительное финансирование в этом году, чтобы COVAX использовала свои возможности для закупки вакцин на 2022 год. Эти инвестиции составляют крошечную часть суммы, которую правительства тратят на борьбу с COVID-19. Вопрос не в том, может ли мир позволить себе эти инвестиции, вопрос в том, может ли он позволить себе этого не делать", – сказал Гебрейесус.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
Гебрейесус 30 июля 2021 года заявил, что из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" "с трудом достигнутые успехи оказываются под угрозой или утрачиваются".
В мире по состоянию на 4 августа подтвердили 199,7 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 4,2 млн пациентов умерло. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.