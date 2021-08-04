ВОЗ необходимо $11,5 млрд для борьбы с штаммом "Дельта" – СМИ

Большая часть денег, запрашиваемых ВОЗ, необходима для покупки тестов, кислорода и масок для наиболее бедных стран. Четверть суммы должна пойти на закупку сотен миллионов доз вакцин. В документе содержится призыв выделить дополнительно $3,8 млрд на закупку вакцин от COVID-19, отметило агентство.

30 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ срочно запрашивает $7,7 млрд на тесты, лечение и вакцины. Об этом написала пресс-служба организации.

"Параллельно с этим нам потребуется дополнительное финансирование в этом году, чтобы COVAX использовала свои возможности для закупки вакцин на 2022 год. Эти инвестиции составляют крошечную часть суммы, которую правительства тратят на борьбу с COVID-19. Вопрос не в том, может ли мир позволить себе эти инвестиции, вопрос в том, может ли он позволить себе этого не делать", – сказал Гебрейесус.