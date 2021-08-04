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ВОЗ необходимо $11,5 млрд для борьбы с штаммом "Дельта" – СМИ

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Большая часть суммы, запрашиваемой ВОЗ, необходима для покупки тестов, кислорода и масок
Большая часть суммы, запрашиваемой ВОЗ, необходима для покупки тестов, кислорода и масок
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Всемирная организация здравоохранения ищет срочное финансирование в сумме $11,5 млрд для борьбы со штаммом коронавируса "Дельта". Об этом 4 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на предварительный отчет ВОЗ.

Большая часть денег, запрашиваемых ВОЗ, необходима для покупки тестов, кислорода и масок для наиболее бедных стран. Четверть суммы должна пойти на закупку сотен миллионов доз вакцин. В документе содержится призыв выделить дополнительно $3,8 млрд на закупку вакцин от COVID-19, отметило агентство.

30 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ срочно запрашивает $7,7 млрд на тесты, лечение и вакцины. Об этом написала пресс-служба организации.

"Параллельно с этим нам потребуется дополнительное финансирование в этом году, чтобы COVAX использовала свои возможности для закупки вакцин на 2022 год. Эти инвестиции составляют крошечную часть суммы, которую правительства тратят на борьбу с COVID-19. Вопрос не в том, может ли мир позволить себе эти инвестиции, вопрос в том, может ли он позволить себе этого не делать", – сказал Гебрейесус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Гебрейесус 30 июля 2021 года заявил, что из-за распространения штамма коронавируса "Дельта" "с трудом достигнутые успехи оказываются под угрозой или утрачиваются".

В мире по состоянию на 4 августа подтвердили 199,7 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 4,2 млн пациентов умерло. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Теги: ВОЗ, отчет, Всемирная организация здравоохранения, борьба, финансирование, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, штамм, Дельта
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